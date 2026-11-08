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Bratři Kazarovi se osm let skrývali pod podlahou u rodičů. Zkažené zuby si trhali kleštěmi, pak stříleli v lese

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Vojenští zběhové Pavel a Ondřej Kazarovi se celých osm let skrývali pod podlahou rodinného domu na Šumavě. Dlouhé roky v utajení ukončil střet v lese.
Bratři Kazarovi se osm let skrývali pod podlahou u rodičů. Ilustrační

Bratři Kazarovi se osm let skrývali pod podlahou u rodičů. Ilustrační

Zdroj: FOTO:Bundesarchiv, B 145 Bild-P017317 / Frankl, A. / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:28

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