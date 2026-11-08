Policajt v Beverly Hills: Stallone změnil Axela na Cobrettiho a z komedie udělal akční film. Pak odešel kvůli džusu

Policajt v Beverly Hills, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Policajt v Beverly Hills, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Policajt v Beverly Hills, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Policajt v Beverly Hills, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Policajt v Beverly Hills, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Policajt v Beverly Hills, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima
Komedie Policajt v Beverly Hills (1984) se málem natáčela se Sylvesterem Stallonem v hlavní roli. Herec si ale přepsal scénář a z filmu nakonec odešel kvůli sporu o obyčejný pomerančový džus. Stallone chtěl z komedie drsňárnu
Detektiv Axel Foley (
) pracuje v Detroitu, kde si s policejními předpisy nikdy nelámal hlavu. Když mu někdo zavraždí dávného přítele, vydává se na vlastní pěst pátrat do bohatého Beverly Hills. Tady ovšem narazí na úplně jiný svět i na upjaté místní detektivy Billyho Rosewooda (Judge Reinhold) a seržanta Johna Taggarta (John Ashton), kteří ho mají hlídat. Eddie Murphy
Původně měl svérázného detektiva hrát
, který si celou roli přepsal na tělo. Z komediálního policisty udělal akčního drsňáka, vybral pro svou postavu jméno Axel Cobretti a přezdívku „Motor City Kobra“. Ze snímku se rázem vytratil humor, navýšil se rozpočet a ve Stalloneho verzi scénáře měl detektiv Rosewood v polovině děje dokonce zemřít. Sylvester Stallone
Studio s jeho úpravami nesouhlasilo a podle herce Stevena Berkoffa, který hrál padoucha Victora Maitlanda, byl hlavním důvodem Stalloneho odchodu spor o pomerančový džus v jeho karavanu. Stallone naopak tvrdil, že odstoupil proto, že by ho diváci jako komediálního policistu v drahém Beverly Hills zkrátka nepřijali.
Kofein rozjel improvizaci o superpolicajtech
Roli Axela nakonec získal Eddie Murphy. Kvůli natáčení odmítl roli ve snímku Krotitelé duchů (1984) a komedii dodal švih, když velkou část svých replik jednoduše improvizoval. Jeho postava si sice v klubu objedná skotskou a v kufru auta má pivo, ale sám Murphy v reálném životě podobné látky nevyhledával a odmítal i kávu.
Během natáčení na policejní stanici panovalo obrovské horko a vyčerpaný štáb mu nabídl hrnek. Murphy souhlasil a kofein ho natolik rozjel, že mu začalo cukat v očích a na místě vymyslel monolog o superpolicajtech. Kolega Ashton musel ze všech sil svírat rty a tvářit se zoufale, jen aby zakryl smích.
Autenticitu detroitského policajta dodal filmu i skutečný šéf tamního oddělení vražd Gilbert R. Hill. Zahrál si inspektora Todda a Murphy od něj odkoukal jeho zvyk nosit služební zbraň ležérně zastrčenou vzadu v kalhotách. Z konkurzu se do filmu dostala i improvizace detektivního dua. Režisér tehdy hercům zadal sehrát dlouholetý manželský pár. Reinhold neváhal, vzal si blízký časopis a začal číst, že průměrný padesátiletý Američan má ve střevech pět kilo nestráveného červeného masa.
Téma banánu ve výfuku proslavilo dětské klávesy
Režisér Martin Brest režii původně vůbec nechtěl vzít. Nakonec si hodil čtvrťákem, a když se ukázalo, že snímek vydělal miliony dolarů a u diváků uspěl, nechal si onu minci zarámovat do kanceláře. Smích ho na place občas úplně ovládl. Když slyšel herce Bronsona Pinchota mluvit s přízvukem jeho postavy Serge, natolik ho to rozesmálo, že mu dal na úkor jiného herce mnohem více prostoru.
Ikonická elektronická melodie „Axel F“ se původně jmenovala „téma banánu ve výfuku“. Skladatel ji vytvořil speciálně pro scénu, kde Axel zneškodní policejní auto ovocem z bufetu. Pracovníka s banány si mimochodem zahrál tehdy neznámý Damon Wayans a šlo o jeho úplně první filmovou roli. Ústřední melodie se dostala do rádií a děti ji hojně vyťukávaly na tehdy populárních klávesách značky Casio.
Natáčení závěrečné přestřelky probíhalo v rozlehlém panském sídle. Štáb využil úplně stejnou vilu, ve které se odehrávalo finále akčního filmu Komando (1985).
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).