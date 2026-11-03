Vánoční kaktus: Exotická pokojovka, která rozkvete v období Vánoc i po letech
Vánoční kaktus od nepaměti patří do českých domácností. Při správné péči vám nasadí poupata ještě do Vánoc. Podívejte se, jak správně pěstovat vánoční kaktus krok za krokem.
Vánoční kaktus k českým Vánocům neodmyslitelně patří
Vánoční kaktus (Schlumbergera) má své nezastupitelné místo v českých domácnostech už desítky let a k Vánocům tak trochu patří. Aby ne, svým neobvyklým vzhledem a záplavou květů v době, kdy ostatní rostliny odpočívají, dělá radost každému milovníkovi rostlin.
Často se ale stává, že po letech pěstování doma nechce kvést nebo nasadí jen minimum poupat. Nejčastějším důvodem je to, že
vánoční kaktus má své specifické požadavky, které se od běžných kaktusů liší. K bohatému kvetení potřebuje dostatek světla, chladnější prostředí a klid, aby mohl nasadit množství poupat. Čtěte také: Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu Vánoční kaktus – Exotická pokojovka, která rozkvete v období Vánoc i po letech – Jak vánoční kaktus pěstovat, aby bohatě kvetl. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vánoční kaktus pěstovat, aby bohatě kvetl?
Vánoční kaktus rozhodně nepatří mezi rostliny, kterým by se dařilo na přímém slunci. To by mu spálilo listy. Dobře se mu bude dařit na severním nebo východním okně.
Aby mohl kaktus nasadit dostatek květů, potřebuje chladnější prostředí. Před Vánoci jej umístěte do nevytápěné místnosti, kde se teplota pohybuje kolem 15 °C.
Chladnější teplota pomáhá založit poupata. Rovněž je důležité nechat rostlinu v klidu. A neotáčejte s ní, ani ji nepřenášejte z místa na místo. Aby nasadil dostatek květů, potřebuje vlhčí prostředí, což u něj dělá oproti klasickým kaktusům největší rozdíl.
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Aby vánoční kaktus nasadil ještě před Vánoci poupata, potřebuje takzvané spouštěče:
Chladnější teplotu kolem 15 °C, omezenou zálivku, ale vyšší vzdušnou vlhkost, dostatek bezpečného podzimního světla.
Dodržením těchto tří podmínek mu vytvoříte ty nejlepší podmínky k tomu, aby vám už za několik týdnů bohatě nakvetl.
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Aby kaktus bohatě kvetl, můžete mu přilepšit domácím hnojivem vyrobeným z rozdrceného aktivního uhlí, které stačí nasypat na povrch zeminy. Půda se jím lehce nakypří, což rostlina přímo miluje.
Následně připravte roztok z jedné rozdrcené tablety aspirinu v litru odstáté vody. Tímto roztokem vánoční kaktus zalijte. Zbytek roztoku můžete schovat do lednice a postup několikrát opakovat.
Pozor, kaktus nemá rád přemokření, proto mu raději připravte lázeň. Do větší misky, než je květináč, nalijte roztok, vložte květináč s kaktusem, nechte 20 minut stát a poté květináč vyjměte. Vánoční kaktus si vezme pouze tolik vody, kolik potřebuje, a není ohrožen případným přemokřením, které pro něj může mít fatální následky.
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Ve chvíli, kdy se objeví poupata a začnou se otevírat květy, přemístěte rostlinu do světlé místnosti s teplotou kolem 20 °C. Pozor na náhlou změnu teplot a průvan. Ty mohou způsobit opadávání poupat.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku: RHS | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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