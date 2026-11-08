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V seriálu Major Zeman vraha studentky z Tater dopadli. Toho skutečného od roku 1964 nikdo nenašel

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V roce 1964 zavraždili v Tatrách studentku Miladu Drexlerovou. Skutečný případ s odhozenými doklady vyřešil jen seriálový major Zeman, vrah policii unikl.
Skutečný případ z Tater z roku 1964 policie nevyřešila.

Skutečný případ z Tater z roku 1964 policie nevyřešila.

Zdroj: FOTO:FORTEPAN / Schoch Frigyes, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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