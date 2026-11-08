Vánočka je českou klasikou, štola zase německou tradicí: Objevte rozdíly mezi dvěma vánočními pečenými dobrotami

U nás doma se tahle debata před Vánoci objeví skoro každý rok. Někdo chce k ránu
, nejlépe ještě vánočku lehce teplou, aby se na ní máslo hned chytlo. Jiný už večer předtím vytahuje štolu, krájí tenké krajíčky a tvrdí, že ochutná jen kousek. Za chvíli je ale talíř podezřele prázdný. Obojí do prosince patří, jen se k tomu nedá přistupovat stejně. Vyplatí se to vědět dřív, než se člověk pustí do těsta a má mouku i na konvici.
Vánočka je u nás taková domácí jistota, zatímco štola přichází z německého prostředí. První písemné zmínky o ní se podle dostupných historických přehledů objevují už v 15. století. Rozdíl ale není jen v tom, že jedno pečivo se plete a druhé tvaruje do bochníku. Vánočka chutná nejlépe čerstvá, ideálně krátce po upečení nebo druhý den. , proto se často peče i několik týdnů před svátky, aby se stihla rozležet. Není za tím žádná tajná cukrářská věda. Jen se nevyplatí šetřit máslem a Štola potřebuje čas by neměly skončit jen nahoře na ozdobu. mandle Recept na tradiční vánočku a voňavou štolu
Doba přípravy: u vánočky počítejte zhruba 2,5 hodiny, u štoly podobně + čas na uležení Co potřebujeme Suroviny na vánočku 500 g hladké mouky 250 ml vlažného mléka 100 g změklého másla 100 g cukru krupice 30 g čerstvého droždí 2 žloutky, 80 g rozinek, 50 g mandlí, 2 lžíce rumu Z čeho upečeme štolu 500 g hladké mouky 200 ml vlažného mléka 150 g změklého másla 100 g cukru, 30 g droždí, 2 vejce 150 g rozinek, 100 g kandovaného ovoce, 100 g mandlí, 50 g vlašských ořechů, 2 lžíce rumu Postup přípravy vánočky a štoly
1. U vánočky začněte rozinkami. Nasypte
rozinky do rumu a nechte je chvíli stát, ať se pořádně napijí. Mezitím si z části mléka, droždí, trochy cukru a mouky připravte kvásek. Patnáct minut mu většinou stačí, aby se zvedl.
2. Do větší mísy dejte
mouku, cukr, vanilkový cukr, sůl a citronovou kůru. Přidejte žloutky, vzešlý kvásek a máslo. Těsto propracujte dohladka, potom do něj zapracujte rozinky a mandle. Kynout bude asi 60 až 90 minut, podle tepla v kuchyni. Foto: Cooky.cz, Dvě vánoční hvězdy na jednom stole: Vánočka a štola voní máslem, ovocem i tradicí, ale každá úplně jinak
3. Jakmile těsto vykyne, rozdělte ho na dva díly a upleťte dvě vánočky. Přesuňte je na plech, nechte ještě 30 až 40 minut odpočívat, potřete
vejcem, posypte mandlemi a dejte péct na 170 °C. Hotové bývají přibližně za 35 až 45 minut.
4. U štoly si
rozinky naložte do rumu aspoň na hodinu. Pak připravte kvásek z mléka, droždí, trochy cukru a mouky, stejně jednoduše jako u vánočky. Foto: Cooky.cz, Dvě vánoční hvězdy na jednom stole: Vánočka a štola voní máslem, ovocem i tradicí, ale každá úplně jinak
5. V míse smíchejte
mouku, cukr, vanilkový cukr, skořici, sůl a citronovou kůru. Přidejte vejce, kvásek a máslo. Když těsto začne držet pohromadě, přijdou na řadu rozinky, kandované ovoce, mandle a ořechy. Nechte ho kynout zhruba 60 minut.
6.
Těsto rozdělte na dvě části. Z každé vytvarujte ovál a jednu stranu přehněte přes druhou, aby štola dostala svůj typický tvar. Pečte při 170 °C asi 40 až 50 minut. Ještě horkou ji několikrát potřete rozpuštěným máslem a štědře zasypte moučkovým cukrem.
TIP: Když pečete na poslední chvíli, je praktičtější vánočka. Štole pár dnů klidu výrazně pomůže, takže ji má smysl připravit dopředu. Vánočka nebo štola?
Čerstvá snídaně proti pečivu, které zraje. Takhle jednoduše se dá ten rozdíl popsat. Vánočka má být měkká, lehká a nadýchaná. Nejlepší je v den pečení, případně hned druhý den. Štola je hutnější, výrazně máslová a po uležení často chutná líp než ve chvíli, kdy ji vytáhnete z trouby.
Štoly se lidé někdy bojí víc, než je potřeba. Možná proto, že vypadá trochu slavnostněji, skoro jako z cukrářské vitríny. Ve skutečnosti po vás nechce žádné zvláštní triky, spíš čas a klid.
Nekrájejte ji horkou a nechte ji odpočinout. Pokud chcete mít rychle hotovou vánoční snídani, sáhněte po vánočce. Když si raději připravíte něco dopředu a o svátcích už jen krájíte, štola je rozumnější volba.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline