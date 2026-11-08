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Vánočka je českou klasikou, štola zase německou tradicí: Objevte rozdíly mezi dvěma vánočními pečenými dobrotami

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U nás doma se každý rok řeší totéž: někdo chce vánočku k snídani s máslem, jiný nedá dopustit na štolu, která se krájí po tenkých plátcích a mizí podezřele rychle. Pravda je prostá. Obojí patří k Vánocům, ale každé pečivo funguje trochu jinak a vyplatí se to vědět dřív, než zaděláte těsto.
Fotografie k vánočce

Fotografie k vánočce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Dvě vánoční hvězdy na jednom stole: Vánočka a štola voní máslem, ovocem i tradicí, ale každá úplně jinak
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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