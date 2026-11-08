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Fotbalisté Slavie porazili oslabený Artis a drží si tak sezonu bez prohry

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Fotbalisté vedoucí Slavie v utkání 14. kola doma porazili nováčka Artis Brno 4:1 a pojistili si vedení v neúplné ligové tabulce o osm bodů před druhým Libercem. Obhájci titulu jako jediní v dosavadním průběhu soutěže neprohráli. Hosté hráli od 11. minuty za stavu 0:1 bez vyloučeného Michala Jeřábka.
Fotbalisté Slavie porazili oslabený Artis a drží si tak sezonu bez prohry

Fotbalisté Slavie porazili oslabený Artis a drží si tak sezonu bez prohry

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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