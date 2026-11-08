Dobrovolníci se v Jihlavě dočkali ocenění. Přinášíme pět plus jeden příběh

Jihlavská charita má 152 evidovaných dlouhodobých dobrovolníků, kteří odpracovali 5273 hodin, dalších 114 krátkodobých dobrovolníků odpracovalo 373 hodin.
„Když všechny tyto hodiny sečteme a přidáme k nim hodinovou sazbu dobrovolnické práce v hodnotě 135 korun, dostaneme nádhernou částku 762 210 korun. To je hodnota práce, kterou dobrovolníci věnovali druhým bez nároku na odměnu,“ uvedla moderátorka večera Hela Dvořáková.
Mezi oceněními byla
rodina Hrdinova, která pomáhá s přípravou benefičních koncertů na podporu Domácího hospice Bárka. „Zažil jsem koncert pro Bárku v Lukách nad Jihlavou. Oslovilo mě to a říkal jsem, že je potřeba udělat to ve věším. Udělali jsme to u nás v Polné, v třetím největším barokním kostele v republice,“ vysvětlil otec, který do přípravy zapojil i své dcery. Společně se podílí na přípravě koncertů od zajištění prostorů až po úklid po akci. Za loňský rok mají vykázáno 121 dobrovolnických hodin.
Devadesát hodin jen za letošek už má zapsaných
Anna Abramchuk, která se věnuje pomoci ukrajinské komunitě. Dle vlastních slov jí dělá radost, když své krajany posouvá a pomáhá jim řešit jejich mnohdy nelehkou situaci. „Měla jsem na možnost na to vše rezignovat a jen si stěžovat, ale nechtěla jsem jen sedět a říkat, jak je všechno špatně. Proto jsem se zapojila do dobrovolnictví,“ vysvětlila mladá dívka, která se do Česka dostala po vypuknutí války na začátku roku 2022.
Za sedmnáct let odpracoval neuvěřitelných šest set dobrovolnických hodin
Libor Kučera v Denním a týdenním stacionáři Jihlava. Pravidelně vedl tréninky stolního tenisu pro klienty, kteří hráli i turnaje. „Těch sedmnáct let jsem měl pravidelné schůzky s kamarády, jsou takoví upřímní. A v době, kdy na sociálních sítích sledujeme přikrášlené prezentace, mi to přijde jako oáza na poušti a za to jim děkuji,“ řekl na pódiu.
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Oceněný byl i jihlavský podnikatel
Miroslav Tomanec, který začal v roce 2021 doučovat, následně pomáhal paní upoutané na invalidní vozík a nyní doprovází čtyřiadvacetiletého nevidomého klienta při aktivitách, které by sám mohl dělat jen obtížně. „Přišlo uvědomění, že jsem měl v životě to štěstí, že mám všechno. A ne každý měl to štěstí, takže je trochu mojí povinností se o to svoje štěstí rozdělit,“ vysvětlil svůj postoj.
Mezi oceněnými byla i řada překvapených. Jednou z nich byla
Žaneta Nechvátalová, která od roku 2022 téměř každý týden navštěvuje klientku centra pro lidi s alzheimerovou nemocí, společně si povídají, hrají hry a chodí na procházky. „Já to neberu jako dobrovolnictví, je to pro mě hodina, kdy si jedeme zahrát Člověče, nezlob se. Dokud jsme ještě mohli jezdit s vozíkem podél řeky, bylo to fajn. Beru tam své děti, můj syn tam jezdí od svých sedmi let, vidí ty staré lidi, oni ho milují a jsou šťastní, když přijedeme,“ popsala.
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Překvapením na závěr i pro samotného oceněného bylo vyhlášení
Romana Mezlíka, dlouholetého hlavního organizátora Dobrocha. „Jsi koordinátor Tříkrálové sbírky, zároveň koordinátor dobrovolníků, pro mě jsi takový dobrokrál,“ ocenila ho ředitelka charity Martina Hynková při předávání daru. „Já jsem chtěl skončit, ale když vidím ty dárky, tak nevím,“ usmál se oceněný a pokračoval: „Uvidíme příští rok, ale já to nedělám úplně dobrovolně,“ řekl s odkazem na to, že jedním ze znaků dobrovolnictví je pomáhat zdarma. Pokud by ale definice dobrovolnictví bylo šíření dobra, je ocenění v naprosto správných rukách.