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Dobrovolníci se v Jihlavě dočkali ocenění. Přinášíme pět plus jeden příběh

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Jubilejní dvacátý ročník galavečera, při kterém bylo za svoji laskavost oceněno jednadvacet dobrovolníků z Jihlavska, přinesl řadu inspirativních příběhů. Jihlavská Drbna z nich vybrala pět plus jeden.
Dobrovolníci se v Jihlavě dočkali ocenění. Přinášíme pět plus jeden příběh

Dobrovolníci se v Jihlavě dočkali ocenění. Přinášíme pět plus jeden příběh

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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