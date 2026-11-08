Koulařka Helena Fibingerová dnes: Po ukončení aktivní kariéry zkrásněla, svatbu jí překazil úraz

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Ani po sedmdesátce se přitom nevzdala pracovního tempa. Stále pomáhá české atletice, stará se o pekárnu a zajímá se o mladé sportovní talenty. Teď ji ovšem zastavilo nepříjemné zranění.
Pád v lese jí překazil svatební plány
Helena Fibingerová měla na listopad naplánovanou svatbu se svým partnerem Janem, kterému říká Honýsek. Dokonce už měla připravené zelenkavé svatební šaty. Jenže v září se při běhání v lese vážně zranila a obřad musela odložit.
Nehoda se stala na opuštěném místě. Bývalé atletce při pádu odletěl mobilní telefon. Když se k němu snažila dostat, spadla do strže. Záchranáři ji našli až po třech hodinách. Při nešťastném pádu si zlomila levou ruku v oblasti ramenního kloubu a utrpěla rozsáhlý hematom.
Sedmasedmdesátiletá sportovkyně, která byla celý život zvyklá překonávat fyzickou bolest, přiznala, že tentokrát je situace mnohem náročnější. „Jsem pozitivní člověk, ale trpím jak zvíře,“ svěřila se v rozhovoru pro iSport.cz.
Doma o ni nyní pečuje partner Jan. Lékaři sledují, jak se zranění hojí, a čeká ji delší rekonvalescence. Podle informací z konce října měla trvat nejméně dva měsíce. Kvůli úrazu nemohla 7. listopadu přijít ani na slavnostní vyhlášení Atleta roku, na jehož organizaci se dlouhá léta podílí.
Po skončení kariéry objevila eleganci a módu
Helena Fibingerová měla v době své největší slávy postavu odpovídající náročné silové disciplíně. Sama se ale nikdy netajila tím, že ji zajímala móda. Během vrcholové kariéry na ni jednoduše neměla tolik prostoru. Trénink, závody a soustředění zabíraly většinu jejího času. Po odchodu ze sportu si mohla dopřát více ženského oblečení, elegantních kostýmků, šperků i doplňků.
Dnes působí jako upravená dáma, která si na svém vzhledu dává záležet. Má ráda elegantní oblečení a výraznější doplňky. Nejde přitom jen o změnu účesu či šatníku. Z jejího života zmizel každodenní vrcholový trénink a s ním i tělesná konstituce, kterou tento sport vyžadoval.
Atletiku neopustila, pomáhá i mladým závodníkům
Fibingerová ukončila aktivní sportovní kariéru na přelomu 80. a 90. let. S atletikou se ale rozloučit nechtěla. Už desítky let pracuje pro marketingovou společnost Česká atletika, kde se věnuje především získávání partnerů a podpoře tohoto sportu.
Záleží jí také na tom, aby atletika oslovovala děti a mladou generaci. Zapojovala se například do projektu Atletika pro děti a při různých akcích se setkávala s malými sportovci. Mladým závodníkům fandí a věří, že česká atletika má před sebou další úspěšnou generaci.
Její zkušenosti jsou pro svaz cenné i proto, že sama dobře ví, co všechno obnáší cesta na vrchol. V roce 2025 získala společně s Imrichem Bugárem Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendy. Ocenění pro ni představovalo jedno z významných životních uznání.
Stará se také o pekárnu na Moravě
Vedle atletiky má Helena Fibingerová ještě jednu velkou pracovní náplň. V Uherském Ostrohu na jižní Moravě se podílí na provozu rodinné pekárny. Ani tady nejde o pouhou formální funkci. Zajímá se o výrobu, zaměstnance, vybavení i každodenní chod podniku.
V rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2024 přiznala, že její pracovní život je pořád velmi hektický. Když zrovna neřeší atletiku, věnuje se pekárně. Sama tehdy říkala, že ročně najezdí autem klidně sto tisíc kilometrů a velkou část času tráví na telefonu nebo u počítače.
Právě pracovní nasazení jí zůstalo z dob vrcholového sportu. Sama kdysi popsala, že po skončení atletické kariéry si řekla, že jedna kapitola skončila a musí ukázat, co dokáže v jiné oblasti.
A rozhodně nezůstalo jen u slov. V podnikání i práci pro atletiku pokračovala další desetiletí.
Zdroje článku: isport.blesk.cz, idnes.cz, sport.ceskatelevize.cz, atletika.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková