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Koulařka Helena Fibingerová dnes: Po ukončení aktivní kariéry zkrásněla, svatbu jí překazil úraz

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Helena Fibingerová patřila k nejvýraznějším postavám československé atletiky. Mohutná postava, silné paže a svaly vypracované dlouholetým tréninkem k ní neodmyslitelně patřily. Dnes byste v upravené a elegantní ženě někdejší vrcholovou sportovkyni možná ani nepoznali.
Koulařka Helena Fibingerová dnes: Po ukončení aktivní kariéry zkrásněla, svatbu jí překazil úraz

Koulařka Helena Fibingerová dnes: Po ukončení aktivní kariéry zkrásněla, svatbu jí překazil úraz

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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