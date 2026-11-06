Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Brambory mohou i do lednice. Sklep si kvůli pár porcím pořizovat nemusíte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Britská FSA připouští skladování syrových brambor v lednici. V bytě bez chladné spíže je to alternativa pro menší nákup, stále však záleží na stavu hlíz a přípravě.
Žluté brambory v proutěném košíku položeném na jutové tkanině

Žluté brambory v proutěném košíku položeném na jutové tkanině

Zdroj: Dezidor / Wikimedia / CC BY 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:56

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Zapomeňte na vysušenou svatomartinskou husu. Starý trik s nočním pečením udělá maso neuvěřitelně křehké
Zapomeňte na vysušenou svatomartinskou husu. Starý trik s nočním pečením udělá maso neuvěřitelně křehké
Zvlhčovač vzduchu v zimě: Proč bílý prach a stojatá voda ničí plíce
Zvlhčovač vzduchu v zimě: Proč bílý prach a stojatá voda ničí plíce

Suchý vzduch po začátku topné sezóny dráždí sliznice a nutí k nákupu zvlhčovačů. Nesprávný typ přístroje...

Zavřené víčko není zimní bunda. Mráz může poškodit i neotevřenou barvu
Zavřené víčko není zimní bunda. Mráz může poškodit i neotevřenou barvu

Mráz ohrožuje i neotevřenou barvu. Porovnali jsme skladovací teploty tří výrobků a vysvětlujeme, proč...

Obraz po babičce jste prodali za hubičku. Zákon vám dává šanci překupníka zkrotit
Obraz po babičce jste prodali za hubičku. Zákon vám dává šanci překupníka zkrotit

Podpis pod kupní smlouvou v Česku neznamená, že se musíte smířit s extrémní nespravedlností. Občanský...

Dva košíky, dvě ceny. Než obviníte algoritmus, podívejte se na dopravu
Dva košíky, dvě ceny. Než obviníte algoritmus, podívejte se na dopravu

E-shop musí oznámit, že cenu upravil automaticky podle zákazníka. Dvě různé částky v košíku ale ještě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.