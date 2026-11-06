Brambory mohou i do lednice. Sklep si kvůli pár porcím pořizovat nemusíte

Brambory lze podle britské FSA skladovat také v lednici. Pokud doma nemáte chladnou spíž ani sklep, je to použitelná možnost pro menší nákup. Stále však záleží na stavu hlíz, obalu a pozdější úpravě.
V listopadu se zásoba brambor hodí, jenže ve vytápěném bytě pro ni nemusí být vhodné místo. Skříňka vedle trouby má ke sklepu daleko a pytel pod kuchyňskou linkou nezchladne jen tím, že na něj není vidět. Pokud podobný problém řešíte, lednici nemusíte předem škrtnout.
Co britská FSA říká o bramborách v lednici
Britský úřad pro bezpečnost potravin Food Standards Agency v
doporučení pro domácnosti uvádí dvě možnosti: lednici, nebo chladné, tmavé a suché místo. Nabízí je lidem, kteří chtějí omezit plýtvání potravinami. Chladná spíž tedy zůstává v pořádku, lednice je další přípustná cesta.
Dříve FSA ukládání syrových brambor do lednice nedoporučovala kvůli obavě z nárůstu cukrů. Ty při smažení a pečení přispívají ke vzniku akrylamidu. V
současném vysvětlení ale píše, že studie posouzená odborným výborem COT neprokázala podstatné zvýšení potenciálu vzniku akrylamidu při domácím skladování v lednici oproti chladnému tmavému místu.
To je přesnější závěr než slib, že chlad nemůže v bramboře nikdy nic změnit. Neříká ani, že jakýkoli sáček vydrží stejně dlouho. Jde o britské doporučení pro domácí skladování, nikoli o nové české pravidlo nebo návod pro profesionální velkosklady.
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Proč přesto najdete radu lednici vynechat
Porovnání institucionálních podkladů ukazuje, že doporučení nejsou jednotná. Německé
Spolkové centrum pro výživu BZfE dál upřednostňuje skladování při 7 až 10 °C a lednici označuje za nevhodnou kvůli změnám chuti a textury. Přehled EFSA vycházející z hodnocení z roku 2015 také uvádí, že teploty pod 8 °C obecně zvyšují obsah cukrů, což může ovlivnit vznik akrylamidu při přípravě.
FSA naproti tomu výslovně zohledňuje posouzený výzkum domácího skladování. Z jejího doporučení nelze udělat záruku stejné chuti u každé odrůdy. Pro domácnost bez sklepa ale plyne použitelné rozhodovací pravidlo: máte-li skutečně chladnou, tmavou a suchou spíž, využijte ji. Pokud máte jen teplou kuchyň, menší nákup lze podle FSA uložit i do lednice. Zásoba na několik jídel je pro takový byt praktičtější než pytel na celou zimu.
Menší nákup, suché hlízy a obal, který dýchá
Před uložením zásobu prohlédněte. Vybírejte pevné a nepoškozené kusy, bez zelenání a známek hniloby.
EUFIC doporučuje brambory před skladováním nemýt, protože přebytečná vlhkost urychluje kažení. Omyjte až množství, které právě připravujete. Brambory před skladováním nemyjte. Omyjte až množství, které právě chystáte k jídlu. Miia Ranta from Finland / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Pro menší množství uvádí
BZfE papírový sáček nebo jutový pytlík; v neprodyšné fólii se snadno drží vlhkost a tvoří plíseň. Brambory nenechávejte v oroseném uzavřeném sáčku. Při ukládání do lednice jim vyhraďte čisté místo a respektujte návod spotřebiče. S uspořádáním ostatních zásob pomůže přehled zón a skladování potravin v lednici.
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Lednice nezachrání nevhodnou hlízu. Německý
institut BfR nedoporučuje jíst zelené, seschlé nebo silně naklíčené brambory ani hořce chutnající bramborový pokrm. Podrobnější rozlišení najdete v článku o naklíčených a zelených bramborách. Kontrola před vařením má smysl bez ohledu na místo skladování. Při pečení mířit dozlatova
Akrylamid vzniká při tepelné úpravě škrobnatých potravin za vysokých teplot, typicky při pečení či smažení. FSA proto dál
doporučuje zlatavě žlutou nebo světlejší barvu. U kupovaných hranolků a dalších polotovarů dodržujte pokyny na obalu. Povolení skladovat brambory v lednici tuto radu neruší. Při pečení doporučuje FSA zlatavě žlutou nebo světlejší barvu. Tmavé opečení není cílem. benjgibbs / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Při příštím nákupu tedy počítejte s místem, které opravdu máte. Pár porcí v papírovém sáčku lze v bytě bez sklepa uložit do lednice podle doporučení FSA. Slibovat jim výdrž celé zimy by ovšem bylo na tak malý domácí sklad trochu velké zadání.