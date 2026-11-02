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Nalijte pár kapek do odtoku sprchy. Vyčistí trubky jako vysavač

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Hodně lidí si na tuhle radu vzpomene, až když po sprše stojí […]
Nalijte pár kapek do odtoku sprchy. Vyčistí trubky jako vysavač

Nalijte pár kapek do odtoku sprchy. Vyčistí trubky jako vysavač

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

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