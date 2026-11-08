Old Firehand: Sto splašených koní, tisíce litrů benzinu na efekty a investice se filmařům nevrátila, protože snímek propadl

Old Firehand, FOTO: M.H.CB, distr. TV Nova Old Firehand, FOTO: M.H.CB, distr. TV Nova Old Firehand, FOTO: M.H.CB, distr. TV Nova Old Firehand, FOTO: M.H.CB, distr. TV Nova Old Firehand, FOTO: M.H.CB, distr. TV Nova Old Firehand, FOTO: M.H.CB, distr. TV Nova Old Firehand, FOTO: M.H.CB, distr. TV Nova
Ve westernu Old Firehand z roku 1966 slavný náčelník Apačů původně vůbec neměl vystupovat a produkce o něm ve scénáři nechtěla ani slyšet. O práva se postarali američtí autoři, kteří jméno spisovatele Karla Maye nikdy nezaznamenali. Vznikl tak příběh plný logických děr, který v kinech propadl a na svou televizní premiéru čekal téměř třicet let. Záchrana před rozzuřeným pistolníkem
Náčelník Apačů Vinnetou (Pierre Brice) a jeho sestra Nšo-či (Marie Versini) padnou na hranicích Texasu do léčky pistolníka Silerse. Z beznadějné situace je na poslední chvíli vysvobodí zálesák Old Firehand (Rod Cameron) se svými přáteli. Skupina dorazí do mexického městečka Miramonte, kde seržant Mendozza (Rik Battaglia) drží ve vězení Silersova bratra Billyho Boba. Když při amatérském pokusu o propuštění Billy Bob zemře, rozzuřený zločinec chystá obráncům městečka krvavou pomstu.
Přítomnost sestry Nšo-či však představuje v časové ose série naprostý logický nesmysl. Vinnetou v příběhu vystupuje jako náčelník kmene a nosí slavnou stříbrnou pušku, což znamená, že jeho otec Inču-čuna již nežije. Nšo-či přitom ve filmu Vinnetou z roku 1963 zemřela jen několik minut po něm. Z hlediska celkové návaznosti by se v událostech kolem městečka Miramonte nemohla fyzicky objevit.
Původní scénář s náčelníkem Apačů nepočítal
Producent Horst Wendlandt odmítl hned několik původních návrhů, ve kterých se potkali tři hlavní zálesáci Old Firehand, Old Shatterhand a Old Surehand. Postava samotného Vinnetoua v těchto verzích vůbec neexistovala. Wendlandt nakonec odkoupil práva na příběh od dua amerických autorů Davida De Reszkeho a C.B. Taylora. Ti o díle spisovatele Karla Maye nikdy neslyšeli, takže jejich text pro potřeby natáčení narychlo upravoval Harald G. Petersson.
Šestnáctou mayovku z 60. let nevyrobila společnost Constantin Film jako obvykle, roli producenta převzala americká Columbia Pictures. Tvůrci do role Old Firehanda nejdříve zvažovali Roberta Prestona nebo Vana Heflina. Vedení však vyžadovalo skutečnou hvězdu a nakonec vybralo Roda Camerona. Z herců se na plátně potkali Rik Battaglia a Ilija Ivezić, pro které účast znamenala velkou raritu, protože si zde zahráli své jediné kladné postavy v celé sérii.
Zimní vítr ošklivě poranil desítky koní
Natáčení trvalo šestašedesát dní a probíhalo převážně v Jugoslávii v okolí Splitu. Protože se příběh soustředí na jedno městečko, štáb se nemusel stěhovat a celou dobu bydlel v místním hotelu Marijan. Tvůrci přesto využili staré známé lokace. Smrt padoucha Silerse umístili do míst, kde ve snímku Vinnetou s podtitulem Poslední výstřel zahynul Rychlý Panter, a další záběry vznikaly ve stejném lomu jako titul Vinnetou s podtitulem Rudý gentleman.
Práci na place zkomplikovalo velmi špatné počasí s prudkým ledovým větrem. V ohradě se kvůli němu splašilo přes sto odpočívajících koní. Panikařící zvířata prorazila dřevěné zábrany a mnoho z nich se při pádu ošklivě poranilo. Jednoho koně museli filmaři po incidentu utratit.
Drahý westernový projekt u diváků propadl
Úřady socialistické Jugoslávie přistupovaly ke členům štábu striktně podle jejich společenského statusu. Úměrně tomu se lišily vyplácené denní diety. Představitel hlavní role dostával 500 dinárů, hvězdy Pierre Brice či Marie Versini pobíraly 350 dinárů a běžní technici se museli spokojit s osmdesáti. Výroba se nakonec prodražila zhruba na čtyři miliony západoněmeckých marek.
Na pyrotechnické efekty padly tisíce litrů benzinu, čtyřicet kilogramů střelného prachu a půldruhé tuny cementu simulujícího zvířený prach. Obrovská investice se producentům nevrátila a film komerčně propadl. Nepomohlo ani slavnostní uvedení během udílení cen Bambi v prosinci 1966 v Karlsruhe. Vedení se rozhodlo titul stáhnout z distribuce, takže televizní diváci jej v premiéře viděli až v roce 1993 na rakouském kanálu ORF. Na videokazetách vyšel ještě o rok později.
Western Old Firehand odvysílá stanice Nova Action v neděli 8. listopadu od 20:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, en.wikipedia).