Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vybité baterie nejsou tak neškodné, jak vypadají. V šuplíku je raději držte dál od kovu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Baterie, která už nerozsvítí světlo nebo neutáhne hračku, nemusí být úplně bez energie. Při nevhodném uložení se mohou její kontakty propojit s kovovým předmětem nebo s jiným článkem. Před sváteční výměnou baterií se proto vyplatí připravit bezpečné místo i pro použité kusy. Oddělení od klíčů a drobného nářadí je první krok, správné předání k odběru další.
Vybité baterie nejsou tak neškodné, jak vypadají. V šuplíku je raději držte dál od kovu

Vybité baterie nejsou tak neškodné, jak vypadají. V šuplíku je raději držte dál od kovu

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 06:39

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Vánoční kaktus je zelený, poupata nikde. O kvetení mohou rozhodovat i večery v obýváku
Vánoční kaktus je zelený, poupata nikde. O kvetení mohou rozhodovat i večery v obýváku
Stromek začne ztrácet jehličí dřív, než čekáte. Pod sváteční látkou může být schovaný hlavní problém
Stromek začne ztrácet jehličí dřív, než čekáte. Pod sváteční látkou může být schovaný hlavní problém

Ozdobený řezaný stromek potřebuje i po rozsvícení světýlek pravidelnou péči. Pokud pod látkou nebo dárky...

Zakrytý sud na dešťovku ještě nemusí být před mrazem v bezpečí. Rozhoduje nenápadná maličkost
Zakrytý sud na dešťovku ještě nemusí být před mrazem v bezpečí. Rozhoduje nenápadná maličkost

Prázdný sud na konci zahradní sezony ještě nemusí být připravený na zimu. Pokud do něj dál přitéká voda z...

Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédne
Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédne

Telefon může bez zaváhání fotit, přehrávat videa i otevírat aplikace, a přesto mu mohou chybět důležité...

Než nasadíte na strom vánoční řetěz, zkontrolujte jeho dvě hlavní části. Většina lidí je podceňuje a později lituje
Než nasadíte na strom vánoční řetěz, zkontrolujte jeho dvě hlavní části. Většina lidí je podceňuje a později lituje

Rozsvícení loňského řetězu ještě nepotvrdí, že je připravený na další Vánoce. Před zavěšením je potřeba...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.