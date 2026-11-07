Vybité baterie nejsou tak neškodné, jak vypadají. V šuplíku je raději držte dál od kovu

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Vybité baterie nejsou tak neškodné, jak vypadají. V šuplíku je raději držte dál od kovuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Baterie, která už nerozsvítí světlo nebo neutáhne hračku, nemusí být úplně bez energie. Při nevhodném uložení se mohou její kontakty propojit s kovovým předmětem nebo s jiným článkem. Před sváteční výměnou baterií se proto vyplatí připravit bezpečné místo i pro použité kusy. Oddělení od klíčů a drobného nářadí je první krok, správné předání k odběru další.
Vybité baterie nejsou tak neškodné, jak vypadají. V šuplíku je raději držte dál od kovuZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 07.11.2026 06:39
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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