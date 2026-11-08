Zbořil starý dům a postavil si nový od základů. Jakub Smolík ve stodole ukrývá sbírku za miliony, žena mu ji zakázala rozšířit

Když Smolík před zhruba dvaceti lety kupoval pozemek na kraji vesnice, stál na něm dům, který měl nejlepší léta dávno za sebou. „Byl v hrozným stavu,“ popsal zpěvák v reportáži pro Lifee. Rozhodnutí padlo rychle: starý dům šel k zemi. Jenže to, co dnes na pozemku stojí, není klasická novostavba z katalogu. Smolík vzal bývalou stodolu, přestavěl ji na obytný prostor, přidal přístavby a celé to skládal po kusech: ráno vozil zedníky, odpoledne jezdil hrát koncerty. Vedle domu mezitím rostlo něco, co jeho žena jednoho dne zastavila jediným slovem: dost.
Stodola, ze které se stal domov
Dnešní dům Smolíkovy rodiny zvenku působí moderně: nová střecha, čisté linie. Uvnitř ale prozrazuje svůj původ. Kuchyně si zachovala klenutý strop, který připomíná, že tady kdysi stávalo hospodářské stavení. Ložnice vznikla v místě bývalého obýváku, dětské pokoje zabírají podkroví, kam vedou strmé mlynářské schody. Architekt Jan Topinka navrhl až pozdější přístavbu, obývák s krbem, který vyrostl z původní pergoly, a pomáhal i s úpravou stodoly.
Smolík velkou část práce zvládl sám nebo s pomocníky, bez architekta v první fázi. Stavba se táhla téměř dvě dekády. Začínal v době, kdy byla jeho žena těhotná s dcerou Petruškou, a dodnes přiznává, že pořád něco dodělává. Dlouhá chodba se skleněným stropem, vestavěné skříně, zimní zahrada: každý detail přibýval postupně, jak to čas a peníze dovolily.
Čtyřicet sedm strojů a jeden Harley s prvorepublikovým techničákem
Druhá polovina pozemku patří motorkám. Ve stodole, jejíž proměna trvala rok a půl, vzniklo soukromé muzeum. Poslední přímý údaj, který Smolík uvedl v podcastu Boomer Talk na Seznam Zprávy, zní 47 kusů. Redakci VIPŽivot neuniklo, že mezi nimi vynikají:
- Harley-Davidson z roku 1926, první zásadní úlovek, s originálním prvorepublikovým techničákem
- Harley-Davidson z roku 1927, druhý americký veterán ze stejné éry
- Jawa 500 OHC, model, který na aukci Retro Garáž drží český rekord 1 402 500 Kč
- Praga 500 BDS, stroj, jehož aukční cena dosáhla 1 150 000 Kč
- Jawa 250 Duplex, na jarní aukci 2025 v Lysé nad Labem prodaná za 390 500 Kč
- Motokolo Bugatti a BSA 500, zahraniční rarity doplňující českou páteř sbírky
K motocyklům se přidávají smaltované cedule, díly z motorek, elektronková televize, staré budíky a poháry. Přízemí stodoly slouží i jako společenské zázemí: stojí tu stůl vyrobený z cirkulárky, kapela tu zkouší a motorkáři se scházejí u piva a doutníku.
Proč sbírka stojí miliony, a proč přestala růst
Smolík sám popisuje cenový skok, který zažil český veteránský trh. Jawa Robot, kterou kdysi koupil za zhruba 27 tisíc korun, dnes stojí kolem 150 tisíc. Pařez poskočil z 8 500 na 140 tisíc, Bizon pod 200 tisíc už neseženete. Při téměř padesáti kusech a několika raritách, jejichž aukční hodnota jednotlivě přesahuje milion, je souhrnná hodnota sbírky velmi pravděpodobně v řádu milionů korun.
Přesné ocenění zveřejněné není, a Smolík ho asi ani nepotřebuje. Motorky neshání přes internetové aukce, kde podle něj řádí překupníci. Funguje na tipech od lidí, kteří vědí, že není dealer. Někdo zavolá, že se prodává část sbírky nebo kusy z jiného muzea, Smolík přijede a koupí několik strojů najednou. Klíčové bylo načasování: většinu sbírky složil v době, kdy ceny byly zlomkem dnešních.
Jenže prostor má své limity. „Mám 47 motorek a už je fakt nemám kam dát,“ řekl Smolík. Manželka vynesla praktický verdikt: žádné další nákupy. Nejde o drama ani spor o koníček, jde o fyziku. Stodola je plná.
Od závidění kamarádovi k vlastnímu muzeu
Celý příběh začal u Jiřího Stýbůrka a jeho muzea na Konopišti. Smolík, vyučený strojař s motorkářským dětstvím na vesnici, tam poprvé narazil na příběhy českých konstruktérů, a přiznal, že Stýbůrkovi jeho sbírku záviděl. Ten impuls ho dovedl k prvnímu Harleyi z roku 1926 a pak už to jelo.
Doma má velkou fotografii Steva McQueena a dvě repliky přileb z filmu Le Mans. „Pro naši generaci byli idoly chlapi, co byli čestní, co něco dokázali,“ vysvětluje. Pro srovnání: soukromé Muzeum JAWA v Rabakově vystavuje přes 180 exponátů, veřejná expozice na hradě Kámen čítá 40 historických motocyklů. Smolíkova sbírka je někde mezi: rozsahem menší než velká specializovaná muzea, ale osobní vazbou na dům, rodinu a každodenní život zcela unikátní. Není to instituce. Je to stodola, kde zpěvák sedí s pivem mezi stroji, které zachránil ve správný čas.
Až příště Smolík zavolá manželce, že viděl krásnou předválečnou Jawu, odpověď už zná předem. Stodola je plná, a on to ví líp než kdokoli jiný.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová