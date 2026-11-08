Terminátor 2: Zvuk slavného robota tvořilo psí žrádlo a náročné natáčení odnesla herečka trvalou ztrátou sluchu

V akčním sci-fi Terminátor 2: Den zúčtování z roku 1991 se za vizuálními efekty skrývají úsporná řešení zvukařů i kuriózní omyly. Slavný průchod robota kovovou mříží zní divákům v uších jen díky obyčejnému psímu žrádlu. Při natáčení scén v motorkářském baru navíc na plac zabloudila kolemjdoucí a zaskočenému Arnoldu Schwarzeneggerovi ve spodním prádle uvěřila, že se chystá večer pánského striptýzu.
Cíl stroje z budoucnosti se mění
Deset let po útocích na Sarah Connorovou přijíždí do Los Angeles z budoucnosti nový terminátor T-1000. Jeho cílem je zlikvidovat malého Johna Connora, budoucího vůdce lidského odboje ve válce proti strojům. Lidé na chlapcovu ochranu posílají do minulosti přeprogramovaný starší model T-800. Dvojice společně osvobodí Sarah z psychiatrické léčebny a pokusí se zabránit vzniku umělé inteligence, která má v budoucnu vyhladit lidstvo. V patách jim neustále zůstává téměř nezničitelný T-1000.
Natáčení trvalo osm měsíců a představitel malého Johna Edward Furlong během této doby výrazně fyzicky dospíval. V pozdějších fázích produkce vyrostl natolik, že při společných záběrech s Lindou Hamilton musel stát v jámě, aby tvůrci zachovali stejný výškový rozdíl jako v předchozích scénách. Jeho hlas navíc začal mutovat, režisér proto většinu jeho replik nechal v postprodukci upravit. Původní dětský hlas mladému herci zůstal pouze ve scéně, kde s terminátorem rozebírají důvody lidského pláče.
Tvrdý trénink a trvalá ztráta sluchu
Linda Hamilton kvůli roli podstoupila třináctitýdenní tvrdý trénink pod vedením bývalého izraelského commanda Uziho Gala. Tři hodiny denně šest dní v týdnu posilovala, učila se judo a manipulaci se zbraněmi. Její identické dvojče Leslie Hamilton Gearren podobným drastickým režimem neprošlo a tvůrci sestru využili jako dvojnici v situacích, kde se na plátně objevují dvě Sarah Connorové současně.
Snaha o maximální nasazení si vybrala svou daň ve scéně přestřelky ve výtahu. Herečka si mezi záběry zapomněla nasadit špunty do uší a utrpěla trvalé poškození sluchu. Roli si navíc obohatila o novou dovednost, když se pro pasáž z psychiatrické léčebny naučila skutečně odemykat zámky pomocí kancelářské sponky. Ve stejné sekvenci také zúročila svou zlost na herce Kena Gibbela, který ji při opakovaném natáčení nesprávně trefoval obuškem. V navazující scéně mu údery násadou od koštěte oplatila naprosto reálně.
Bolestivé zranění rukou a drahá slova
Arnold Schwarzenegger trval na tom, že pro nabíjení zbraně v kanálu řeky Los Angeles nebude nosit rukavice. Při jízdě na Harleyi a současném točení brokovnicí si proto mechanismem zbraně opakovaně strhával kůži z prstů a ruky. Během těchto manévrů několikrát zbraní omylem zasáhl i Edwarda Furlonga. Během jiných pasáží si herec práci naopak ulehčoval. Když postavám vysvětluje historii vzniku Skynetu, četl svůj text z taháku přilepeného na čelním skle auta.
Za svou roli dostal zaplaceno 15 milionů dolarů a kromě toho obdržel od producenta Maria Kassara mírně ojeté letadlo Gulfstream III v hodnotě 14 milionů. Vzhledem k tomu, že ve filmu pronese pouhých sedm set slov, vyšlo jedno jeho slovo produkci na více než 21 tisíc dolarů. Kultovní rozloučení se záporákem tak stálo přes 85 tisíc dolarů.
Psí konzervy nahradily drahé efekty
Vytvoření tekutého kyborga T-1000 zaměstnalo oddělení počítačových triků na dlouhých osm měsíců a stálo pět a půl milionu dolarů. Ve výsledném filmu tvoří tyto digitální záběry pouhé tři a půl minuty. Jeho představitel Robert Patrick se na roli připravoval tím, že se naučil při běhu dýchat pouze nosem, aby nepůsobil unaveně jako člověk. Dosáhl takové kondice, že při scéně s terénní motorkou Edwarda Furlonga bez problémů dohonil. V některých záběrech navíc napodoboval pohyby hlavy orla bělohlavého.
Zvukař Gary Rydstrom vytvořil kovový zvuk průchodu robota mřížemi tak, že otočil otevřenou konzervu psího žrádla a nahrával, jak se pomalu sesouvá ven. Pro zvuk střel zasahujících tekuté tělo zase využil úder obrácené sklenice do kelímku s jogurtem. Ústřední perkusní zvuk celé hudební složky pak vznikl nahráváním úderů do litinových pánví.
Naprostá režisérská kontrola
Režisér James Cameron vyžadoval od štábu naprostou dokonalost. Záběr, ve kterém robotická noha rozšlápne lidskou lebku, nechal opakovat šestadvacetkrát. Sám k tomu použil voskové rekvizity z dílny Stana Winstona a spokojil se až s výsledkem po třetí hodině ranní. Při natáčení letecké honičky zase kameramani odmítli kvůli nebezpečí nasnímat průlet helikoptéry pod dálničním mostem. Cameron proto vzal kameru a pilotem provedený kousek natočil z auta osobně. Spolupráce s ním byla natolik náročná, že někteří členové štábu začali nosit trička s nápisem „Terminátor 3: Beze mě“.
Pro model zdevastovaného města v děsivé vizi Sarah Connorové posloužily trikařům krekry a drcená pšenice, které věrně napodobily rozbité zdivo. Příprava nového záběru trvala vždy dva dny a výsledek ocenili i zaměstnanci z federálních laboratoří pro testování jaderných zbraní jako mimořádně přesný.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).