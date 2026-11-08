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Terminátor 2: Zvuk slavného robota tvořilo psí žrádlo a náročné natáčení odnesla herečka trvalou ztrátou sluchu

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V akčním sci-fi Terminátor 2: Den zúčtování z roku 1991 Arnold Schwarzenegger četl text z čelního skla auta a slavné efekty doplňoval zvuk psího žrádla.
Terminátor 2

Terminátor 2

Zdroj: FOTO:© 1991 TriStar Pictures, distr. AMC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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