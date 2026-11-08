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Tisíce fotek v záloze ještě nejsou výhra. Jistotu získáte až při jejich skutečné obnově

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Rodinné fotografie se dají ochránit před ztrátou telefonu nebo poruchou disku, záložní kopie ale musí být opravdu použitelná. Nestačí vidět správný počet souborů v jiné složce. Důležité je otevřít je ze zálohy, vyzkoušet obnovu a promyslet, kde leží další kopie. Právě společné umístění nebo synchronizované mazání mohou z dobře míněného zálohování udělat slabší ochranu, než domácnost čeká.
Tisíce fotek v záloze ještě nejsou výhra. Jistotu získáte až při jejich skutečné obnově

Tisíce fotek v záloze ještě nejsou výhra. Jistotu získáte až při jejich skutečné obnově

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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