Tisíce fotek v záloze ještě nejsou výhra. Jistotu získáte až při jejich skutečné obnově

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Tisíce fotek v záloze ještě nejsou výhra. Jistotu získáte až při jejich skutečné obnověPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Rodinné fotografie se dají ochránit před ztrátou telefonu nebo poruchou disku, záložní kopie ale musí být opravdu použitelná. Nestačí vidět správný počet souborů v jiné složce. Důležité je otevřít je ze zálohy, vyzkoušet obnovu a promyslet, kde leží další kopie. Právě společné umístění nebo synchronizované mazání mohou z dobře míněného zálohování udělat slabší ochranu, než domácnost čeká.
Tisíce fotek v záloze ještě nejsou výhra. Jistotu získáte až při jejich skutečné obnověZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 08.11.2026 16:46
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