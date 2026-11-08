Lucie Bílá sdílela roztomilou fotku z dětství

Bratr byl jejím dětským hrdinou
Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, vyrůstala s bratrem Karlem v Otvovicích. Karel byl starší, sečtělejší a podle zpěvačky měl už jako kluk velký přehled o světě. Ona ho proto obdivovala a snažila se mu vyrovnat.
V jednom ze svých narozeninových přání mu napsala, že se kvůli němu naučila kreslit letadla a tanky. Dokonce si koupila slovník cizích slov, protože chtěla být stejně chytrá jako on. Vzpomínala také, že Karel byl pragmatický a měl přehled o zemích, o kterých ona v té době skoro nic nevěděla.
„Prostě ten, ke kterému jsem vždy vzhlížela a vzhlížím,“ napsala mu.
Jejich vztah přitom nebyl úplně stejný z obou stran. Karel v rozhovoru přiznal, že byl jako kluk spíše uzavřený a sestřiných snah o společné kamarádství si tolik nevšímal. Lucie naopak toužila být mu blíž. Sám ale potvrdil, že ji vždycky chránil.
Když dostával bratr výprask, chtěla ho zachránit
Lucie Bílá se v minulosti svěřila také s tím, že jejich otec býval přísný. Když doma dostával Karel za něco vynadáno nebo výprask, mladší sestra se ho snažila chránit. Dokonce se stavěla před něj, aby trest odnesla raději sama. Bratr ji v jednom rozhovoru označil za ochranářku, která má potřebu starat se o všechny kolem sebe.
Na dětství oba vzpomínají také s humorem a nostalgií. Karel ho dokonce označil za idylické a vyzdvihl rodinnou atmosféru, kterou jim rodiče vytvořili.
Z malé Haničky se stala Lucie Bílá
Vyrůstala v obyčejné rodině a původně se rozhodně nezdálo, že z ní jednou bude jedna z nejznámějších českých zpěvaček. Vyučila se dámskou krejčovou a ke zpívání se dostala díky školním vystoupením. Ve školním sboru prý zpívala tak hlasitě, že ji učitelé nakonec postavili dopředu a svěřili jí sólo.
Rodiče ji k umělecké dráze původně nevedli. Otec chtěl, aby měla praktické povolání a jistotu. Zpěvačka ale svůj talent postupně rozvíjela a nakonec se prosadila i bez rodinného uměleckého zázemí.
Její bratr se naopak vydal úplně jinou cestou. Pracoval jako ocelář, později podnikal v polygrafii a od roku 2020 působí jako provozní ředitel Divadla Lucie Bílé.
Dnes spolu i pracují
Karel Zaňák už dávno není jen starším bratrem slavné zpěvačky. Je také jejím důležitým spolupracovníkem. Stará se o provoz jejího divadla a pomáhá s organizačními záležitostmi. Lucie o něm mluví jako o člověku, na kterého se může spolehnout.
V rozhovoru pro Český rozhlas Dvojku v roce 2022 ho dokonce označila za svůj maják v moři. Karel zase s úsměvem vzpomínal, že když Lucie jako malá doma pořád dokola zpívala písničku Černé oči, jděte spát, musel zavírat dvoje dveře.
Rodina je pro zpěvačku důležitá i v dospělosti. V rozhovoru pro Novinky prozradila, že nechala otci zrekonstruovat domek v sousedství svého bydliště a bratr s rodinou si postavili dům naproti ní. Chtěla je mít co nejblíže.
Z někdejší malé holčičky, která chtěla být jako starší bratr, je dnes úspěšná zpěvačka. Karel ale zůstal jedním z jejích nejbližších lidí. A jak je vidět z jejich společné fotografie i vzpomínek, sourozenecké pouto jim vydrželo po celý život.
Zdroje článku: idnes.cz, dvojka.rozhlas.cz, novinky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková