Zaplatili jste za špičková izolační dvojskla, ale dřevěné rámy stejně zčernaly plísní. Zkázu krovu nespustilo okno, ale fatální amatérská chyba sádrokartonářů

Ráno vstanete a na spodní hraně střešního okna v podkroví stojí louže vody, která stéká na dřevěný rám i sádrokarton? Na vině nemusí být špatné dvojsklo, ale chybné tvarování ostění, které odřízne okno od stoupajícího tepla.
Podle výzkumů německého institutu pro stavební fyziku
Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) a mezinárodní metodiky britského výzkumného střediska Building Research Establishment (BRE) patří střešní okna k nejvíce tepelně namáhaným konstrukcím obvodového pláště budovy. Odborníci z institutu pro energeticky pasivní stavby Passivhaus Institut zdůrazňují, že sklon okna v šikmé střeše dramaticky zvyšuje sálavé tepelné ztráty do chladné oblohy. Pokud pod oknem chybí správně tvarované ostění a stoupající teplý vzduch od otopného tělesa je odkloněn, povrchová teplota vnitřního skla spadne pod rosný bod a vyvolá masivní kondenzaci.
Kolik stojí voda z filtrační konvice: cenu za litr určuje i interval výměny patrony Proč se střešní okna rosí mnohem více než svislá fasádní okna
Mnoho majitelů podkrovních bytů a novostaveb nechápe, proč se svislá okna v přízemí nerosí vůbec, zatímco střešní okna v ložnici každé zimní ráno doslova plavou ve vodě. Za tímto rozdílem stojí hned několik fyzikálních faktorů, které působí současně.
Prvním faktorem je sálavé ochlazování. Svislé fasádní okno hledí na horizont, do zahrady nebo na protější domy, které vyzařují určité zbytkové teplo. Střešní okno ve sklonu třicet až čtyřicet pět stupňů je však otočeno přímo proti otevřené noční obloze. Za jasné mrazivé noci funguje vesmírný prostor jako absolutní chladič. Vlivem sálání klesá teplota vnějšího skla střešního okna o dva až čtyři stupně Celsia níže, než je teplota okolního venkovního vzduchu. Vnitřní tabule se následně ochlazuje mnohem rychleji.
Druhým faktorem je komínový efekt domu. Teplý vzduch je lehčí než studený, a proto přirozeně stoupá otevřenými schodišti z přízemí nahoru. Spolu s ním stoupá veškerá vlhkost vyprodukovaná vařením, sprchováním a dýcháním. V podkroví se tak koncentruje vzduch s vyšším obsahem vodní páry. Když se tato vlhkost potká s podchlazeným sklem v šikmině, zákonitě dojde ke kondenzaci, jak podrobně rozebíráme v článku o tom, proč
voda na skle není chybou oken a jak správně větrat. Sražená vodní pára stéká po skle a při dlouhodobém působení způsobuje černání dřevěných rámů i plíseň na sádrokartonu. Fatální konstrukční chyba: Pravoúhlé ostění a studená vzduchová kapsa
Nejčastější příčinou extrémního rosení střešních oken není vada zasklení, ale hrubá chyba sádrokartonářů při opláštění šikminy. U svislého okna je ostění přirozeně kolmé k fasádě. U střešního okna v šikmé střeše je však pravoúhlé provedení cestou k jisté zkáze.
Pokud sádrokartonové ostění uzavřete kolmo k rámu okna nahoře i dole, vytvoříte hlubokou aerodynamickou past. Teplý vzduch stoupající od podlahy narazí na spodní vodorovnou hranu sádrokartonu a odrazí se do místnosti. Ke sklu se vůbec nedostane. Ve spodní části okna se vytvoří kapsa nehybného studeného vzduchu. Ochlazený vzduch od skla navíc klesá na dno této kapsy a nemůže odtéci pryč. Teplota vzduchu na spodní hraně okna klesne hluboko pod dvanáct stupňů Celsia, což je hranice, kde při běžné vnitřní vlhkosti vzniká rosný bod, jehož fyzikální fungování popisujeme v rozboru
rosného bodu a chladných povrchů v bytě.
Jediné správné technické řešení vyžaduje přísné dodržení dvou zásad: spodní ostění musí být provedeno svisle k podlaze a horní ostění vodorovně se stropem. Vznikne tak otevřený trychtýř. Teplý vzduch od radiátoru je svislou plochou naveden přímo na spodní hranu zasklení, plynule obtéká celou plochu okna, ohřívá ji a vodorovným horním ostěním bez překážky odchází zpět do podkroví. Tento nepřetržitý proud stěnu i sklo neustále osušuje a nedovolí kapkám vody vzniknout.
Kolik stojí sušení a kdy se vrátí úspornější sušička Otopné těleso pod oknem: Proč podlahové topení v podkroví nestačí
Správný tvar ostění funguje pouze tehdy, když má co nasávat. Základním pravidlem vytápění podkroví je umístění deskového radiátoru přímo pod střešní okno. Radiátor funguje jako výkonný motor proudění. Vytváří stoupající tepelnou clonu, která kompenzuje chlad vyzařovaný ze skla.
Obrovskou chybou bývá instalace širokého okenního parapetu pod střešní okno. Lidé si na něj rádi odkládají květiny nebo dekorace. Pevná deska parapetu však funguje jako stříška, která stoupající proud teplého vzduchu spolehlivě odřízne. Vzduch z radiátoru obteče parapet a zamíří doprostřed místnosti, zatímco střešní okno nad ním zůstane zcela bez přísunu tepla. Pokud parapet nutně potřebujete, musíte do něj vyfrézovat podélné otvory a osadit je větrací mřížkou.
Zvýšenou pozornost vyžaduje podkroví vybavené výhradně podlahovým topením. Podlahové topení je systém sálavý, který prohřívá prostor rovnoměrně a pomalu, ale nevytváří žádný koncentrovaný vzestupný proud. U střešního okna v šikmině pak přirozená cirkulace selhává. V takových místnostech je nutné pod střešní okno nainstalovat podlahový konvektor nebo zajistit nucené proudění vzduchu.
V zimních měsících dochází u střešních oken vlivem sklonu k výraznému sálavému ochlazování proti noční obloze. Srovnání konstrukčních detailů a jejich vlivu na teplotu skla a kondenzaci
Následující tabulka porovnává chování různých konstrukčních řešení střešních oken při venkovní teplotě minus pět stupňů Celsia a vnitřní teplotě jednadvacet stupňů Celsia:
Provedení ostění a vytápění Teplota spodního lemu skla Proudění vzduchu u okna Míra ranní kondenzace Doporučená úprava v praxi Pravoúhlé ostění bez radiátoru pod oknem 7 až 9 stupňů Žádné, stojatá studená kapsa Kritická, voda stéká do konstrukce Předělat sádrokarton, doplnit zdroj tepla Pravoúhlé ostění s radiátorem pod oknem 10 až 12 stupňů Částečné, teplo je odraženo do pokoje Střední až vysoká na spodním lemu Oříznout spodní ostění do svislé polohy Svislé dole, vodorovné nahoře, plný parapet 9 až 11 stupňů Vzduch je zablokován deskou parapetu Vysoká po celé šířce rámu Vyříznout do parapetu větrací mřížku Svislé dole, vodorovné nahoře, radiátor bez parapetu 15 až 17 stupňů Dokonalé laminární obtékání skla Žádná při běžné vlhkosti do 50 procent Ideální vzorové stavební provedení Správné ostění, podlahové topení bez konvektoru 11 až 13 stupňů Slabé sálavé, chybí vzestupný tah Mírná při poklesu venkovních teplot Doplnit lokální ventilaci nebo konvektor Škodlivost stékající vody: Jak kondenzát ničí dřevěný rám i sádrokarton
Mnoho lidí kondenzaci zlehčuje a každé ráno vodu pouze utře hadrem. Trvalé rosení však představuje pro stavební konstrukci podkroví časovanou bombu.
Většina střešních oken má dřevěné jádro z lepeného borovicového dřeva opatřené polyuretanovým nebo akrylátovým lakem. Voda stékající ze skla se hromadí ve spodních rozích křídla a rámu. Lak vlivem stálé vlhkosti po čase popraská, voda pronikne do dřevních vláken a dřevo začne černat. Jedná se o působení dřevokazných hub a hniloby, které postupně rozloží soudržnost materiálu. Oprava černého rámu vyžaduje náročné zbroušení na zdravé dřevo, hloubkovou impregnaci a nový nátěr.
Ještě horší následky mívá zatékání do sádrokartonového podhledu. Voda ze spodního rámu vzlíná do sádrového jádra desek. Běžný bílý sádrokarton ve vlhku zcela ztratí pevnost a začne se drolit. Kolem okna se vytvoří žluté mapy a černá plíseň. Pokud kondenzát pronikne netěsnostmi v napojení parotěsné fólie do krovu, začne vlhnout minerální vata. Mokrá izolace ztrácí své tepelněizolační schopnosti, promrzá a dřevěné krokve střechy začnou nepozorovaně tlít.
Zavřít skleník na noc znamená okamžitou zkázu. Sto procentní vlhkost už po západu slunce spustí klíčení botrytidy na celé úrodě Jak správně větrat v podkroví a proč v zimě zavřít ventilační klapku
Střešní okna renomovaných výrobců jsou vybavena integrovanou ventilační klapkou. Ta umožňuje přívod čerstvého vzduchu i při zcela zavřeném okně. V přechodném období na jaře a počátkem podzimu jde o velmi užitečného pomocníka. V zimním období se však ventilační klapka stává zdrojem vážných potíží.
Když venkovní teplota spadne pod nulu, klapkou proudí do vytopené místnosti ledový vzduch. Tento proud podchladí horní část okenního rámu a těsnění. Teplý vlhký vzduch z podkroví začne na těchto podchlazených místech okamžitě namrzat. Vznikají ledové rampouchy a těsnění přimrzne, což může při pokusu o otevření vést k jeho vytržení. Podobné riziko představuje i mikroventilace u fasádních oken, jak vysvětlujeme v článku o tom, proč
mikroventilace plastových oken v zimě namrzá a přitahuje plíseň. V mrazivých měsících musí být ventilační klapka střešního okna zcela uzavřena.
Jediným správným způsobem výměny vzduchu v zimním podkroví je intenzivní nárazové větrání. Třikrát denně otevřete střešní okno dokořán po dobu tří až pěti minut, ideálně vytvořte průvan otevřením protějšího okna v chodbě. Během několika minut se vymění veškerý vzduch plný vlhkosti za suchý venkovní, aniž by stihly vychladnout stěny a nábytek. Po zavření okna se čerstvý vzduch během několika okamžiků ohřeje a jeho relativní vlhkost klesne na bezpečnou hodnotu kolem čtyřiceti procent.
Shrnutí hlavních zásad pro zamezení rosení střešních oken Spodní sádrokartonové ostění střešního okna musí směřovat vždy svisle k podlaze. Horní ostění musí být provedeno přísně vodorovně se stropem pro volný odchod vzduchu. Přímo pod oknem má být umístěn deskový radiátor bez plného okenního parapetu. Pokud je pod oknem instalován parapet, je nutné do něj osadit průchozí větrací mřížku. V mrazech uzavřete integrovanou ventilační klapku a větrejte pouze nárazově okny dokořán. Relativní vlhkost vzduchu v podkroví udržujte pomocí vlhkoměru v rozmezí čtyřicet až padesát procent.