Sleva 10 500 Kč, nebo jen 853 Kč? Xiaomi Black Friday skrývá překvapení

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Xiaomi odstartovalo letošní Black Friday ve velkém stylu. Do akce posílá desítky produktů od prémiových smartphonů přes tablety až po televizory, robotické vysavače a chytrou domácnost. Největší pozornost přitahuje Xiaomi 17 Ultra, jehož akční cena začíná na 25 499 Kč. Oproti doporučené ceně výrobce jde o rozdíl 10 500 Kč. Zajímavé nabídky ale čekají i na zákazníky, kteří nechtějí za novou elektroniku utrácet desítky tisíc korun.
Letošní Black Friday na oficiálním českém e-shopu Xiaomi probíhá ve dvou fázích. Vybrané produkty pro domácnost se do akce zapojily už 30. října, zatímco hlavní nabídka smartphonů a tabletů odstartovala 2. listopadu. Slevová akce potrvá do 29. listopadu 2026, případně do vyprodání připravených zásob.
Foto: Xiaomi
Xiaomi 17 Ultra výrazně zlevnil. A není jediný
Největším tahákem mezi telefony je bezpochyby Xiaomi 17 Ultra. Prémiový smartphone s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm pořídíte v bílé variantě za 25 499 Kč. Doporučená cena přitom činí 35 999 Kč. Rozdíl tak představuje 10 500 Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka.
Xiaomi 17 Ultra patří k fotograficky nejvybavenějším telefonům značky. Nabízí mimo jiné 200Mpx teleobjektiv Leica s proměnlivou ohniskovou vzdáleností 75 až 100 mm. Právě fotografická výbava patří k jeho největším přednostem a nynější akční cena jej přibližuje zájemcům, kteří dosud nad nákupem prémiového modelu váhali.
Výrazně dostupnější je také Xiaomi 17T Pro. Varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm nyní stojí 15 999 Kč, zatímco její doporučená cena dosahovala 20 499 Kč. Rozdíl činí 4 500 Kč. Telefon přitom nabízí pokročilou fotografickou výbavu Leica včetně pětinásobného teleobjektivu.
Kdo hledá dostupnější alternativu, může sáhnout po Xiaomi 17T. Základní konfigurace s 12 GB RAM a 256GB úložištěm vyjde na 13 799 Kč. Za variantu s 512GB úložištěm zaplatí zákazníci 14 999 Kč.
Xiaomi nezapomnělo ani na cenově dostupnější telefony. REDMI 17 ve variantě 4 GB + 128 GB stojí 4 299 Kč, zatímco model s dvojnásobným úložištěm vyjde na 4 999 Kč. REDMI Note 17 Pro 5G s 6 GB RAM a 256GB úložištěm se prodává za 8 999 Kč.
Do Black Friday se zapojila také značka POCO. Například POCO F8 Pro s 12 GB RAM a 256GB úložištěm nyní stojí 12 999 Kč místo uváděných 15 499 Kč. POCO M8 Pro 5G s 8 GB RAM a 256GB úložištěm pořídíte za 6 999 Kč.
Zkrátka nepřijdou ani zájemci o tablety. REDMI Pad 2 Pro s 6 GB RAM a 128GB úložištěm je v nabídce za 5 749 Kč. Menší REDMI Pad 2 9.7 začíná na 3 799 Kč a Xiaomi Pad 8 s 8 GB RAM a 128GB úložištěm vyjde na 9 599 Kč.
Televize levnější o tisíce a velké slevy na chytrou domácnost
Překvapivě zajímavá je letos také nabídka televizorů a domácí elektroniky. Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 s úhlopříčkou 65 palců nyní stojí 14 999 Kč místo původně uváděných 18 999 Kč. Rozdíl představuje 4 000 Kč.
Televizor využívá technologii QD-Mini LED s 384 zónami lokálního podsvícení, díky nimž dokáže přesněji regulovat jas v jednotlivých částech obrazu. Menší 55palcová varianta stejné řady vyjde na 11 299 Kč. Zájemci o skutečně velkou obrazovku mohou vybírat také Xiaomi TV A Pro 75 2026 za 14 799 Kč.
Zlevnily rovněž herní monitory. Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 pořídíte za 2 599 Kč namísto 3 699 Kč. Model Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026 stojí 3 399 Kč.
Velké cenové rozdíly se objevují mezi robotickými vysavači. Xiaomi Robot Vacuum 6 Max zlevnil z uváděných 27 999 Kč na 19 599 Kč. Rozdíl činí 8 400 Kč. Tento model nabízí vysoký sací výkon až 35 000 Pa, pokročilé vytírání a automatickou údržbu prostřednictvím dokovací stanice.
Dostupnější Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro stojí 10 499 Kč a Xiaomi Robot Vacuum 6 vyjde na 10 849 Kč. Zákazníci s nižším rozpočtem mohou sáhnout po Xiaomi Robot Vacuum S40 za 3 374 Kč.
Na své si přijdou i zájemci o chytrou domácnost. Bezpečnostní kamera Xiaomi Smart Camera C701 zlevnila na 1 049 Kč, zatímco model C302 pořídíte za 599 Kč. Čistička vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 stojí 3 599 Kč a Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite vyjde na 2 799 Kč.
Slevy zasáhly dokonce i kuchyňské spotřebiče. Horkovzdušná fritéza Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L je dostupná za 3 119 Kč a menší desetilitrový model za 2 399 Kč.
Výprodej se nevyhnul ani chytrým hodinkám a příslušenství. Xiaomi Watch 5 nyní stojí 5 799 Kč místo 7 299 Kč, zatímco Xiaomi Watch S5 lze pořídit za 3 299 Kč. Sluchátka REDMI Headphones Neo zlevnila z 1 599 Kč na 999 Kč. Za stejných 999 Kč je dostupná také magnetická powerbanka Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 s bezdrátovým nabíjením o výkonu 15 W.
Zajímavou nabídku představují také elektrické koloběžky. Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra stojí 17 499 Kč, model Electric Scooter 6 Pro vyjde na 11 999 Kč a nejdostupnější Scooter 6 Lite pořídíte za 6 999 Kč.
Kompletní Black Friday nabídku Xiaomi zveřejnilo na svém oficiálním českém e-shopu. Akční ceny se u zařazených produktů uplatňují automaticky v nákupním košíku. Vyplatí se přitom sledovat konkrétní paměťové konfigurace a barevná provedení, protože jednotlivé varianty se mohou cenou i dostupností lišit.
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