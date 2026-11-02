Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sleva 10 500 Kč, nebo jen 853 Kč? Xiaomi Black Friday skrývá překvapení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Xiaomi odstartovalo Black Friday 2026 a pořádně zamíchalo cenami elektroniky. Prémiový Xiaomi 17 Ultra nyní pořídíte za 25 499 Kč, výrazně zlevnily také další smartphony, velké televize, robotické vysavače i chytrá domácnost. Vybrali jsme nejzajímavější nabídky.
Sleva 10 500 Kč, nebo jen 853 Kč? Xiaomi Black Friday skrývá překvapení

Sleva 10 500 Kč, nebo jen 853 Kč? Xiaomi Black Friday skrývá překvapení

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:48

Reklama
Další články z IT pro Tebe
Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc
Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc
Redmi Watch 6 Lite po týdnu používání: překvapil mě displej i výdrž, ale mají své hranice
Redmi Watch 6 Lite po týdnu používání: překvapil mě displej i výdrž, ale mají své hranice

Redmi Watch 6 Lite jsem používal při běžných denních činnostech a překvapilo mě, kolik toho za přibližně 1...

Facebook, Instagram a teď robot do domácnosti. Meta už postavila Maxe a vyvíjí dalšího
Facebook, Instagram a teď robot do domácnosti. Meta už postavila Maxe a vyvíjí dalšího

Meta podle nových informací postavila humanoidního robota Max, který má jednou pomáhat s domácími pracemi....

Máte stále Windows 10? Microsoft zpřístupnil přímý přechod na nejnovější Windows 11
Máte stále Windows 10? Microsoft zpřístupnil přímý přechod na nejnovější Windows 11

Microsoft odstranil další překážku při přechodu na Windows 11. Nejnovější verzi 26H2 nyní nabízí také...

Advokátky schovaly do soudního spisu tajný příkaz pro soudní AI. Ta je ale sama prozradila
Advokátky schovaly do soudního spisu tajný příkaz pro soudní AI. Ta je ale sama prozradila

Bílá písmena na bílém pozadí měla ovlivnit umělou inteligenci používanou brazilským soudem. Skrytý příkaz...

Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

Všechny články tohoto autora →
IT pro Tebe
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.