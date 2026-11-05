Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Za stejnou léčivou látku lze v lékárně doplácet méně. Jedna otázka může změnit částku u pokladny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Za předepsaný lék lze v některých případech zaplatit nižší doplatek, aniž by se měnila léčivá látka. Pacient se na vhodnou alternativu může zeptat přímo při výdeji v lékárně. Její zaměnitelnost posoudí lékárník a vysvětlí také správné užívání. Jiný název na krabičce přitom sám o sobě neznamená, že bude lék slabší nebo méně účinný.
Za stejnou léčivou látku lze v lékárně doplácet méně. Jedna otázka může změnit částku u pokladny

Za stejnou léčivou látku lze v lékárně doplácet méně. Jedna otázka může změnit částku u pokladny

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:57

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Nemůžete se v zimě dostat domů? Češi používají jednoduchý trik, který pomůže se zadrhávajícím zámkem
Nemůžete se v zimě dostat domů? Češi používají jednoduchý trik, který pomůže se zadrhávajícím zámkem
Do bazénu zdarma ještě v listopadu. Známá pojišťovna nabízí výhodu, kterou lze využít jen ve vybrané hodiny
Do bazénu zdarma ještě v listopadu. Známá pojišťovna nabízí výhodu, kterou lze využít jen ve vybrané hodiny

Pojištěnci s kódem 213 na průkazu mohou ještě do 15. listopadu 2026 využívat vybrané vstupy do bazénů...

Testovali jsme parfém na prádlo (2026): Výsledek nás překvapil, využití má i mimo pračku
Testovali jsme parfém na prádlo (2026): Výsledek nás překvapil, využití má i mimo pračku

Čerstvě vyprané oblečení často ztratí příjemnou vůni dříve, než ho vůbec stihneme obléknout. Existují však...

Vyzkoušeli čtyři známé barvy na vlasy z drogerie (2026). Nejlépe obstála značka, u které rozhodla výdrž odstínu
Vyzkoušeli čtyři známé barvy na vlasy z drogerie (2026). Nejlépe obstála značka, u které rozhodla výdrž odstínu

Při domácím barvení vlasů nerozhoduje pouze výsledný odstín, ale také to, jak dlouho si dokáže zachovat...

Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchod
Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchod

Stanice metra Hradčanská se má od soboty 16. ledna 2027 uzavřít včetně vestibulu a podchodu. Vlaky linky A...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.