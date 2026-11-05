Topuria dostal od Gaethjeho nálož před Bílým domem a od té doby nebojoval. White teď prozradil datum jeho návratu

Trávník u Bílého domu. Justin Gaethje, 37letý americký bojovník lehké váhy (do 70,3 kg) s bilancí 28-5, tam v hlavním zápase sebral Iliovi Topuriovi, 29letému španělsko-gruzínskému bojovníkovi lehké váhy s bilancí 17-1, pás i neporazitelnost a Topuriův roh po 4. kole zápas ukončil. Od té chvíle do klece nevkročil. Kolem lehké váhy se mezitím nasbíralo víc spekulací než potvrzených zápasů. V listopadu se ozval muž, který to celé řídí, a řekl míň, než se zdá. Redakce MMAmag jeho listopadová slova porovnala s přepisem toho, co ve stejném pořadu tvrdil o dva měsíce dřív.
Šéf UFC mluvil o Topuriovi v rádiu a jedno slovo tam schválně chybělo
Dana White, prezident a generální ředitel UFC, promluvil o Topuriově budoucnosti 4. listopadu 2026 v pořadu The Jim Rome Show. „V roce 2027. Vrátí se na začátku roku 2027. Pracujeme na tom taky,“ řekl moderátorovi. Zní to jako oznámení. Jenže White neuvedl turnaj, den ani soupeře, takže z celé odpovědi zbývá roční období. Výrok se šíří přes server Yahoo Sports, který cituje záznam pořadu a podle kterého White odmítl možného soupeře jmenovat proto, že by se spustila vlna zavádějících příspěvků na Instagramu.
V oficiálním seznamu nadcházejících akcí UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, se Topuriovo jméno k 5. listopadu 2026 neobjevuje ani jednou. Jenže tentýž člověk říkal o Topuriově připravenosti ve stejném pořadu před dvěma měsíci něco jiného.
V září byl prý připravený hned, v listopadu se mluví o roce 2027
Server Sherdog citoval 11. září 2026 Whiteovu odpověď z klipu pořadu z 9. září 2026: „Topuria je připravený bojovat. My jsme připravení, jsme na něj připravení.“ Jako varianty tehdy nadhodil odvetu s Gaethjem i zápas s Paddym Pimblettem. O dva měsíce později se z připravenosti stal začátek roku 2027.
Redakce MMAmag převedla obě data na kalendářní dny a přidala hranice, do kterých se začátek roku 2027 může vejít. Leden až březen je redakční výklad Whiteovy formulace o začátku roku 2027, ne jeho vlastní údaj.
|Milník
|Datum
|Dní od porážky
|Porážka s Gaethjem, UFC Freedom 250
|14. června 2026
|0
|Whiteův výrok o návratu
|4. listopadu 2026
|143
|Nejdřívější možný návrat
|1. ledna 2027
|201
|Nejzazší hranice začátku roku
|31. března 2027
|290
Potvrzené je na celé věci jediné: UFC Freedom 250 proběhlo 14. června 2026 na jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu a Gaethje se po zastavení zápasu rohem ve 4. kole stal nesporným šampionem lehké váhy. V listopadovém vystoupení White vysypal šest jmen, se kterými by Topuria mohl zápasit, u jednoho z nich ale chyběl jeden detail.
Šest jmen na stole, jenže jedno z nich už má zápas jinde
„V celé té lehké váze máte Gaethjeho, Topuriu, Armana Tsarukyana, Oliveiru, Paddyho Pimbletta, Hollowaye. Celá první desítka je samý zabiják a je to teď naše nejdrsnější divize,“ prohlásil White v témže vystoupení. Yahoo Sports k výčtu dodal, že nikdo z nich nemá veřejně známý zápas. To neplatí. V oznámení UFC k turnaji UFC 335 redakce MMAmag dohledala, že Charles Oliveira nastoupí 12. prosince 2026 v Las Vegas v hlavním zápase proti Diegu Lopesovi.
Seznam volných soupeřů je tedy o jedno jméno kratší. V oficiálním žebříčku UFC je k 5. listopadu 2026 šampionem lehké váhy Gaethje, za ním jsou v pořadí Topuria, Tsarukyan, Oliveira, Max Holloway a Pimblett. Žebříček se mění, jména na něm zatím ne.
Promotérské brzy má v UFC vlastní jednotku času
KOMENTÁŘ White dal Topuriovu návratu okno v kalendáři, ne datum. Termín bez soupeře a bez turnaje není oznámení. Je to způsob, jak udržet zájem živý, dokud nebude co oznámit doopravdy.
Za dva měsíce se zářijová připravenost proměnila v začátek roku 2027, aniž by přibyl jediný oficiálně potvrzený detail. White sám připustil, že jméno nevysloví kvůli reakcím na sociálních sítích, a to je rozhodnutí promotérské, ne sportovní. Dá se namítnout, že UFC prostě čeká na prosincové výsledky a dřív nic říct nemůže. Jenže pak stačí říct, že se čeká na prosinec, a ne vyjmenovat šest jmen a u žádného nedokončit větu.
Topuria se tak z nejokázalejší kulisy, jakou kdy UFC postavilo, vrací do úplně obyčejné fronty na soupeře. Z trávníku u Bílého domu do čekárny. A jediné, co o jeho návratu zatím existuje černé na bílém, je roční období.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková