Brno chystá další část bulváru k novému nádraží. Stavět by se mohlo začít příští rok

Brno chystá další část bulváru k novému nádraží. Stavět by se mohlo začít příští rokPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brno chystá další část bulváru k novému nádraží. Stavět by se mohlo začít příští rokZdroj: Správa Železnic
Článek byl publikován 05.11.2026 12:30
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