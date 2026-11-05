Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

První dáma umí překvapit outfity, které jen tak někdo nepřehlédne: Eva Pavlová slaví 62. narozeniny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První dáma Eva Pavlová slaví 62. narozeniny. Pozornost ale nepřitahuje jen svou rolí po boku prezidenta Petra Pavla. Výrazný rukopis má i její šatník. Od elegantních šatů přes pastelové tóny až po královskou modrou ukazuje, že na oficiálních akcích nemusí móda zůstávat nenápadná.
Eva Pavlová je krásná žena.

Eva Pavlová je krásná žena.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:27

Reklama
Další články z Aplausin.cz
První klapka padla na hřbitově. Milan Šteindler po 20 letech natáčí nový film
První klapka padla na hřbitově. Milan Šteindler po 20 letech natáčí nový film
Vzpoura na Kavčích horách: Zaměstnanci ČT vstoupili do stávky, diváky čeká drsný škrt v programu!
Vzpoura na Kavčích horách: Zaměstnanci ČT vstoupili do stávky, diváky čeká drsný škrt v programu!

Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý 3. listopadu 2026 do čtyřiadvacetihodinové stávky, která se...

Glosa: Babiše potápí vlastní ego a motoristé: Pavel mu ukazuje, jak vypadá prezident
Glosa: Babiše potápí vlastní ego a motoristé: Pavel mu ukazuje, jak vypadá prezident

Během sporu kolem summitu NATO v Ankaře to chvíli vypadalo, že Petr Pavel (65) ztrácí půdu pod nohama....

Polák ze StarDance pod palbou hejtů: Konečně, neumíš se chovat, vzkazují diváci
Polák ze StarDance pod palbou hejtů: Konečně, neumíš se chovat, vzkazují diváci

Zpěvák Tomáš Polák (58) ze skupiny O5 a Radeček se se StarDance rozloučil po čtvrtém večeru. Na sociálních...

Lela Vémola jde s kůží na trh do Prostřeno! Odhalí soukromí i kuchařské umění
Lela Vémola jde s kůží na trh do Prostřeno! Odhalí soukromí i kuchařské umění

Lela Vémola (37) se rozhodně nebojí nových výzev! Zatímco její soukromý život prochází pořádným...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.