První dáma umí překvapit outfity, které jen tak někdo nepřehlédne: Eva Pavlová slaví 62. narozeniny

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První dáma Eva Pavlová slaví 62. narozeniny. Pozornost ale nepřitahuje jen svou rolí po boku prezidenta Petra Pavla. Výrazný rukopis má i její šatník. Od elegantních šatů přes pastelové tóny až po královskou modrou ukazuje, že na oficiálních akcích nemusí móda zůstávat nenápadná. Pastelové tóny až po královskou modrou
Jedním z poznávacích znamení Evy Pavlové jsou barvy. Zatímco při některých oficiálních příležitostech sází na decentní béžovou, šedou nebo světle modrou, jindy se nebojí pořádně vystoupit z davu. Důkazem jsou výrazné modré róby, petrolejové šaty nebo růžový kalhotový kostým. Na snímcích z oficiálních cest je přitom vidět, že dokáže střídat velmi ženské šaty s jednoduchými kostýmy a uvolněnějšími modely.
Za proměnou jejího šatníku dlouhodobě stojí také módní poradkyně a koordinátorka garderoby Lenka Bernardes da Silva. Ta v minulosti popsala styl první dámy jako sportovně elegantní a uvedla, že Pavlová si postupně začala v oblékání více věřit a vytvořila si vlastní představu o tom, co chce nosit. Konečné rozhodnutí přitom podle Bernardes vždy náleží samotné první dámě.
Pavlová se zároveň neomezuje na jediného autora. Na její garderobě se podíleli různí čeští tvůrci. Velkou pozornost například vzbudil model pro korunovaci britského krále Karla III., na jehož vzniku spolupracovaly Lenka Bernardes da Silva, návrhářka Beata Rajská a stylistka Štěpánka Pivcová. Výsledný šeříkový outfit tehdy sklidil pochvalu také od módních odborníků. Velká večerní i kalhotový kostým
Právě společenské události ukazují další stránku stylu první dámy. Eva Pavlová dokáže vynést jednoduchou dlouhou sukni s halenkou, ale také výraznou róbu, která na fotografiích okamžitě přitáhne pozornost. Efektně působí například sytě modré šaty s objemnou sukní, stejně jako kombinace bílé halenky a dlouhé královsky modré sukně.
Její šatník ale nestojí pouze na velkých večerních modelech. Velmi často sahá také po kalhotových kostýmech, pouzdrových šatech, kabátech či splývavých košilových modelech. Právě schopnost přizpůsobit oblečení programu je při roli první dámy zásadní. Při zahraničních cestách se podle Bernardes dopředu řeší nejen charakter jednotlivých akcí, ale také počasí nebo to, kolik času bude delegace trávit venku.
A právě v tom možná tkví síla módního stylu Evy Pavlové. Nesnaží se pokaždé šokovat, ale zároveň se nebojí výrazného odstínu nebo neobvyklého střihu. Z ženy, jejíž outfity začala veřejnost podrobně sledovat až s prezidentskou kandidaturou jejího manžela, se tak během několika let stala jedna z nejvýraznějších reprezentantek české módy na politické scéně. Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com