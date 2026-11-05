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Krejčí špatně došlápl a ze hřiště odskákal po jedné noze. Podle trenéra Portlandu má zlomený kotník

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Středeční zápas ve Phoenixu skončil Vít Krejčí v bolestech na palubovce. Trenér Portlandu Micah Nori po výhře 132:119 uvedl, že český basketbalista má zlomeninu.
Krejčí špatně došlápl a ze hřiště odskákal po jedné noze. Podle trenéra Portlandu má zlomený kotník

Krejčí špatně došlápl a ze hřiště odskákal po jedné noze. Podle trenéra Portlandu má zlomený kotník

Zdroj: NBA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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