Krejčí špatně došlápl a ze hřiště odskákal po jedné noze. Podle trenéra Portlandu má zlomený kotník

Do konce třetí čtvrtiny zbývaly zhruba dvě minuty a Portland vedl 97:79. Phoenix vyrazil do rychlého protiútoku, Miles Bridges se v plné rychlosti hnal ke koši a Krejčí se mu postavil do cesty. Následoval tvrdý střet. Bridges pokračoval dál, Čech zůstal ležet pod košem a hra běžela až do chvíle, kdy domácí křídlo proměnilo trojku na 97:82. Spoluhráči pak Krejčímu pomohli ze hřiště a do šatny už odskákal po jedné noze. Portland zápas dotáhl k šesté výhře v sedmi utkáních, nálada v kabině ale byla jiná, než by odpovídalo páté venkovní výhře v řadě. Klub přišel o dalšího hráče z rotace, která už tak byla prořídlá.
Co se stalo pod košem Phoenixu
Průběh zápasu ze 4. listopadu zachycují oficiální statistiky na NBA.com. Krejčí do té chvíle odehrál solidních 12 minut a 22 sekund, zaznamenal 5 bodů, 3 doskoky a 2 asistence. S ním na hřišti byl Portland o 11 bodů lepší než soupeř. Naposledy se v zápisu objevil s útočným doskokem v čase 3:08 třetí čtvrtiny. O necelou minutu později pro něj bylo po zápase.
V podrobném zápisu utkání u kontaktu s Bridgesem žádný faul nefiguruje. Rozhodčí nepískali, liga zatím nic neřešila. Šlo o souboj v rychlosti, jaký se v NBA odehraje desetkrát za večer: útočník se řítí ke koši, obránce se snaží zastavit nájezd tělem. Tentokrát to ale skončilo špatným došlapem a obránce zůstal ležet. Záběry, které se po zápase šířily na sociálních sítích, ukazují Krejčího, jak se svíjí bolestí na palubovce. Spekulovat o tom, kdo za zranění může, zatím nemá smysl. Bridges dohrál akci a zápas pokračoval.
Zlomenina, nebo zatím jen první informace?
Tady je nutné oddělit, co víme jistě, od toho, co zaznělo v prvních hodinách po zápase. Portland během utkání zranění oznámil jako potíže s levým kotníkem. Trenér Nori pak po zápase novinářům řekl, že Krejčí utrpěl zlomeninu. Informaci z tiskové konference rozšířil mimo jiné reportér Brett Siegel a převzal ji i americký zpravodajský server NBC Sports, který mluví o zlomenině levé nohy.
Co zatím chybí:
- přesná diagnóza, tedy která kost je zlomená a jaký typ zlomeniny lékaři našli,
- rozhodnutí o operaci,
- harmonogram návratu, který klub nezveřejnil ani orientačně.
Česká agenturní zpráva píše o zlomeném levém kotníku, americký zdroj obecněji o noze. Rozdíl není kosmetický. Zlomenina v oblasti kotníku může znamenat několik týdnů v ortéze, ale také operaci se šrouby a dlahou. Teprve klubová lékařská zpráva ukáže, která z těchto variant platí pro Krejčího.
Kdy přijde, není jasné. Týmy NBA obvykle zveřejňují podrobnosti po zobrazovacích vyšetřeních a konzultaci se specialisty. Čerstvý příklad z konce října: Jalen Williams z Oklahomy si zlomil lýtkovou kost a vykloubil kotník a Thunder oznámili, že časový plán stanoví až po operaci. Dá se čekat, že Portland bude postupovat podobně.
Jak dlouho se vrací basketbalista po zlomenině kotníku
I bez přesné diagnózy lze říct jedno: pokud se zlomenina potvrdí, Krejčí se nevrátí za pár zápasů. Podle nás jde o otázku měsíců, ne týdnů.
Tento odhad má oporu v datech. Systematický přehled zveřejněný loni v Journal of Experimental Orthopaedics shrnul návraty sportovců po chirurgicky řešených zlomeninách kotníku. Průměr vyšel na 134,5 dne, tedy zhruba čtyři a půl měsíce. Rozptyl je ovšem široký. Stabilní zlomenina jedné kosti může hráče pustit zpátky za dva až čtyři měsíce, složitější případy, kdy praskne kotník na dvou nebo třech místech, trvají výrazně déle.
Basketbal je ke kotníku navíc krutý. Odrazy, dopady, prudké změny směru. Odborná literatura o zraněních profesionálních basketbalistů upozorňuje, že u zlomenin nejde jen o srůst kosti, ale i o obnovu stability a jistoty v pohybu, bez níž hráč na nejvyšší úrovni nefunguje.
Nejhorší analogii zná každý fanoušek NBA. Gordon Hayward si v říjnu 2017 hned v úvodu sezony zlomil holenní kost a vykloubil kotník, vynechal celý zbytek ročníku a na palubovku se vrátil přesně o rok později. To je extrémní případ a s Krejčím ho přímo srovnávat nelze. Ukazuje ale, kam až může vést zranění, které se na první pohled odehraje během vteřiny.
Skončila tedy Čechovi sezona? To potvrzené není a odepisovat ji by bylo předčasné. V ohrožení ale je.
Nejhorší možná chvíle
Pro Krejčího přichází zranění v okamžiku, kdy se v Portlandu teprve snažil přesvědčit, že sem patří. Blazers ho získali jako střelce. Jenže po příchodu do Oregonu trefoval jen kolem 30 % trojek, v play-off dostal pouhých 16 minut a za tři body neproměnil ani jednou. Místní web Blazer’s Edge před sezonou otevřeně psal, že tlak na to, aby znovu našel střelbu, bude obrovský.
Start ročníku tomu nepomohl. Rip City Project na konci října spočítal, že Krejčí měl v průměru 1,8 bodu za 8,5 minuty a trojky proměňoval na 14,3 %. Pod jeho jménem se objevovaly titulky o problému lavičky. A ještě před sezonou ho Sports Illustrated řadil mezi hráče, kteří bojují o místo, protože část jeho smlouvy nebyla garantovaná.
Zápas ve Phoenixu přitom vypadal jako malý obrat. Dvanáct minut, pět bodů, pozitivní bilance na hřišti. Přesně ten typ večera, ze kterého si hráč v jeho pozici staví návrat do rotace. Místo toho teď začne úplně jiný návrat. Podle nás bude pro Krejčího sportovně těžší než samotná rehabilitace: až se uzdraví, bude muset přesvědčovat znovu, a to tým, který se mezitím naučil hrát bez něj.
Koho Portland postaví a co reprezentace
Krejčího zranění by v jiné situaci bylo pro Portland drobností. Letos ne. Shaedon Sharpe je po operaci roztrženého menisku a další vyšetření ho čeká až šest měsíců po zákroku. Ja Morant má natržený zadní stehenní sval druhého stupně a lékaři se na něj znovu podívají za čtyři týdny. Teď přibyl třetí hráč z obvodu, tentokrát bez jakéhokoli termínu návratu.
Kdo minuty převezme? Nejčastěji se mluví o dvou jménech:
|Hráč
|Situace
|Sidy Cissoko
|Proti Phoenixu odehrál 21 minut a 23 sekund, dal 7 bodů
|Chris Youngblood
|Podle NBC Sports kandidát na posun do rotace
Cissoko už ve středu ukázal, že s většími minutami umí naložit. Youngblood by dostal šanci, na kterou čekal. Pro trenéra Noriho to znamená skládat lavičku z toho, co zbylo, a udržet bilanci šesti výher a jedné porážky, se kterou Portland vstoupil do sezony nad očekávání.
Zranění zasáhne i český basketbal. Krejčí je podle klubových materiálů jediný aktivní hráč NBA z Česka a na EuroBasketu 2025 patřil k oporám týmu s průměrem 8,2 bodu, 3,4 doskoku a 2,2 asistence za 24,4 minuty. Mužský národní tým teď hraje okna předkvalifikace o EuroBasket 2029. Basketbalová federace se ke Krejčímu zatím nevyjádřila. Pokud se ale zlomenina potvrdí a obecná data o délce léčby platí i pro něj, je velmi pravděpodobné, že v nejbližším reprezentačním okně k dispozici nebude.
Portland si z Phoenixu odvezl výhru, která v tabulce vypadá skvěle. Krejčí si odvezl nohu v nejistotě a sezonu, kterou chtěl teprve začít hrát pořádně. Jeho jméno se tak příště neobjeví v zápisu utkání, ale v lékařské zprávě klubu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta