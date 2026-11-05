Slováková s Roušalem hledají hospodyni do domácnosti. Požadavky v inzerátu ale vzbudily vlnu reakcí na sítích

Nejdřív to vypadá na běžnou poptávku: brněnská domácnost shání spolehlivou a diskrétní ženu, která zvládne úklid na nejvyšší úrovni. O pár řádků níž ta samá osoba doplňuje zásoby, jezdí na nákupy, má řidičský průkaz skupiny B, čistý trestní rejstřík a klidně vypomůže i s provozem značky. A na konci stojí věta, že práci nejde skloubit se studiem ani s jinými pravidelnými závazky. Podle médií nabídku zveřejnila na Instagramu Nela Slováková, influencerka, podnikatelka a partnerka Radka Roušala, 31letého českého bojovníka pérové váhy do 66 kg s bilancí 7-3-0, který nastupuje za OKTAGON MMA, českou organizaci smíšených bojových umění. Redakce MMAmag si znění nabídky tak, jak ho popsal iDNES.cz, rozdělila do pěti okruhů a spočítala, kolik prací se za jedno slovo schovalo.
Co všechno se vešlo do jednoho slova hospodyně
Nabídku popsal iDNES.cz 29. října 2026, o den dřív o ní psal eXtra.cz. Když se požadavky rozpočítají na jednotlivé položky, vyjde jich 13. Do součtu nevstupují obecné vlastnosti typu loajalita nebo smysl pro pořádek, protože podle nich se dá číslo nafouknout libovolně.
|Okruh požadavků
|Co inzerát žádá
|Počet položek
|Domácnost
|úklid, praní, žehlení
|3
|Zásobování
|nákupy, doplňování zásob
|2
|Podnikání
|výpomoc s provozem značky
|1
|Osobní předpoklady
|řidičský průkaz B, čistý rejstřík, stabilní pracovní historie, diskrétnost
|4
|Režim práce
|plný úvazek, večery a víkendy, bez jiných pravidelných závazků
|3
Slováková přitom není anonymní zaměstnavatelka. Stojí za značkou Neonky, brněnskou oděvní firmou s vlastním e-shopem, a nabídka počítá s tím, že hospodyně občas přiloží ruku i tam. Proto se inzerát rozletěl dál než běžná poptávka po úklidu.
Jenže ani ten dlouhý seznam úkolů nebyl to, co lidem v komentářích vadilo nejvíc. Tu práci odvedla jediná podmínka na konci nabídky.
Večery, víkendy a zákaz studia
Pozice je na plný úvazek bez pevně stanovené pracovní doby, s dostupností včetně večerů a víkendů. A k tomu ta věta: práci nelze kombinovat se studiem ani s jinými pravidelnými závazky. Část komentujících to podle iDNES.cz a eXtra.cz četla jako nabídku, která uchazečce nenechá vlastní život, a objevilo se i přirovnání k otroctví. Formulace o dostupnosti nonstop v doložených opisech inzerátu nestojí, vznikla až v diskusi.
Slováková se ohradila. Jedné sledující podle eXtra.cz 28. října 2026 odpověděla: „Jako že bych chtěla někoho, kdo by vedle mě seděl na zadku a nemohl si odjet na dovolenou, udělat si svůj plán nebo zajít k doktorovi, na kávu, na výlet apod.? To jsi nemyslela vážně, že ne?“ Z její reakce plyne, že spor nestojí na úklidu, ale na tom, kde končí flexibilita a začíná soukromý čas.
V inzerátu přitom chybí údaj, kvůli kterému vláda v srpnu 2026 poslala do Sněmovny nová pravidla.
Kolik za to? Odpověď v nabídce nestojí
ANALÝZA Žádná částka ani rozpětí. Podle iDNES.cz nabídka slibuje dlouhodobou pozici, finanční ohodnocení odpovídající nasazení a kvalitě práce a pravidelné bonusy. Číslo, podle kterého by si uchazečka spočítala, co za těch 13 položek dostane, v textu není.
Redakce MMAmag otevřela nařízení vlády č. 278/2008 Sb., které vymezuje obsahovou náplň živností. Obor 79, tedy služby pro rodinu a domácnost, zahrnuje zajišťování chodu domácnosti, úklid, praní, žehlení i obstarávání nákupů. Výpomoc s provozem obchodní značky v tom výčtu není. Právě tady se z hospodyně stává pravá ruka.
Znamená to, že nabídka bez mzdy něco porušuje? Nikoli. V tiskové zprávě z 31. srpna 2026 redakce MMAmag dohledala, že podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí bude muset zaměstnavatel uchazeče prokazatelně informovat o minimální výši odměny nejpozději před vznikem pracovního vztahu, přičemž inzerát je jen jedna z cest. Návrh prošel prvním čtením 20. října 2026 a putuje do výborů, platným zákonem tedy není.
Smích v komentářích, zájem v soukromých zprávách
Zatímco část lidí posílala inzerát dál jako terč, Slováková podle MMA Shorties uvedla, že žádostí dostala velké množství. Přesné číslo v citovaných mediálních opisech nestojí.
Z popisu nabídky plyne, že by nešlo jen o práci hospodyně. Uchazečka by držela chod bytu, zásoby i kus firmy. A než by cokoli podepsala, vyplatí se mít černé na bílém dvě věci, které v nabídce chyběly: rozvržení pracovní doby a výši odměny.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek