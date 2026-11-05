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Slováková s Roušalem hledají hospodyni do domácnosti. Požadavky v inzerátu ale vzbudily vlnu reakcí na sítích

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Praní, žehlení, nákupy a k tomu kus firmy. Jedna jediná podmínka z brněnského inzerátu ale lidi vytočila víc než všechno ostatní dohromady. A kolik za to? To se nedočtete.
Slováková s Roušalem hledají hospodyni do domácnosti. Požadavky v inzerátu ale vzbudily vlnu reakcí na sítích

Slováková s Roušalem hledají hospodyni do domácnosti. Požadavky v inzerátu ale vzbudily vlnu reakcí na sítích

Zdroj: OKTAGON
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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