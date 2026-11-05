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Češi při podzimním úklidu opakuji velmi častou chybu. Zdánlivá drobnost může znamenat pokutu až 300 tisíc korun

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Dennívýzva
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Stačí vyvézt zeminu ze zahrady, projet rozbahněnou příjezdovou cestou a zanechat na veřejné silnici nánosy hlíny. Běžná situace, kterou majitelé domů při podzimních pracích často podceňují, může skončit vysokou pokutou. Česká legislativa totiž ukládá povinnost nejen vozovku neznečišťovat, ale případné nečistoty také bez průtahů odstranit.
Češi při podzimním úklidu opakuji velmi častou chybu. Zdánlivá drobnost může znamenat pokutu až 300 tisíc korun

Češi při podzimním úklidu opakuji velmi častou chybu. Zdánlivá drobnost může znamenat pokutu až 300 tisíc korun

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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