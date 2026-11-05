Češi při podzimním úklidu opakuji velmi častou chybu. Zdánlivá drobnost může znamenat pokutu až 300 tisíc korun

Podzimní úklid zahrady, terénní úpravy nebo odvoz přebytečné zeminy mohou přinést komplikace, na které majitelé nemovitostí předem nemyslí. Po vydatnějších deštích se nezpevněné příjezdové cesty mění v blátivé úseky a zemina snadno ulpívá na pneumatikách automobilů či přívěsů. Při následném výjezdu na veřejnou komunikaci se nečistoty dostávají na asfalt, kde mohou vytvořit kluzkou vrstvu. Zvlášť nebezpečná bývá situace v zatáčkách, při brzdění nebo v místech, kudy projíždějí motocyklisté a cyklisté. Řidič přitom nemusí bláto na vozovce včas rozpoznat, zejména za šera nebo při dešti. Ani skutečnost, že znečištěný úsek leží bezprostředně před vlastním domem, nezbavuje původce odpovědnosti za jeho stav. Povinnost zabránit znečištění se totiž neomezuje pouze na zemědělské podniky nebo stavební společnosti.
Zákon požaduje očištění vozidla ještě před výjezdem
Na podobné situace pamatují hned dva české zákony. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v § 23 odst. 3 stanoví, že vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby ji neznečišťovala. Nejde tedy pouze o následné zametení vozovky, protože povinnost vzniká už před samotným výjezdem. V praxi to znamená zkontrolovat především pneumatiky a odstranit z nich ulpělou zeminu, pokud by při jízdě mohla znečistit komunikaci. Další pravidla obsahuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který znečišťování silnic a místních komunikací výslovně zakazuje. Jestliže již k znečištění dojde a vznikne nebo může vzniknout závada ve sjízdnosti či schůdnosti, musí původce podle § 28 nečistoty bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Zákonná povinnost přitom není podmíněna tím, že se na daném místě skutečně stane dopravní nehoda.
Znečištění silnice může být posuzováno jako přestupek podle § 42a zákona o pozemních komunikacích. Za samotné znečištění komunikace nebo za nesplnění stanovených povinností při odstraňování nečistot umožňuje zákon uložit pokutu až 300 000 korun. Jde však o nejvyšší přípustnou sankci, nikoliv o částku, kterou by úřady automaticky ukládaly za každou stopu bláta. Při rozhodování je nutné posoudit konkrétní okolnosti, prokázat jednání odpovědné osoby a vyhodnotit závažnost přestupku. Rozdíl může být například mezi drobným znečištěním a rozsáhlou vrstvou zeminy, která výrazně zhoršuje bezpečnost provozu. Přestupky zpravidla projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zákon ale u vybraných jednání umožňuje také jejich vyřízení příkazem na místě policií nebo obecní policií. Vysoká pokuta tedy nepřichází automaticky, zákonný postih se však může týkat i jednotlivce, který znečistí silnici při soukromých pracích na zahradě.
Pokud bláto nelze odstranit, nestačí odjet
Zvláštní pravidla platí v situaci, kdy se znečištění nepodaří neprodleně odstranit a představuje závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti. Původce musí takové místo bezodkladně alespoň provizorně označit a závadu oznámit vlastníkovi nebo příslušnému správci komunikace. Samotné oznámení přitom nenahrazuje povinnost zajistit odstranění nečistot. Jestliže například automobil při odvážení zeminy zanechá na vozovce rozsáhlé nánosy, nelze situaci vyřešit pouze tím, že řidič pokračuje v cestě a úklid odloží na další den. Při zajišťování úklidu je současně nutné dbát na bezpečnost ostatních účastníků provozu a nevytvářet další nebezpečné situace. U rozsáhlejšího znečištění proto může být potřebná součinnost správce komunikace. Zejména na frekventovaných silnicích může být odstranění zeminy složitější než na krátkém úseku klidné místní komunikace.
Správní sankce nemusí představovat jediný finanční následek. Pokud původce znečištění nesplní svou povinnost a komunikaci musí vyčistit její vlastník nebo správce, zákon umožňuje požadovat úhradu vzniklých nákladů. Tyto výdaje jsou oddělené od případné pokuty a mohou zahrnovat náklady potřebné k odstranění nečistot a obnovení původního stavu vozovky. Záleží přitom na rozsahu znečištění i na tom, jaké práce si jeho odstranění skutečně vyžádá. V případě sporu může být důležité doložit, kdo zeminu na silnici zanesl, zda nečistoty odstranil a jaké náklady byly na vyčištění vynaloženy. Pro majitele domu je proto nejjednodušší prevencí udržovat výjezd z pozemku v takovém stavu, aby vozidla nepřenášela bláto na veřejnou komunikaci. Zvláštní pozornost si zaslouží období vytrvalých dešťů, kdy se zemina na pneumatikách drží podstatně snáze.
Zdroje: e-sbirka.gov.cz, mze.gov.cz