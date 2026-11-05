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Než starý disk vyhodíte nebo recyklujete, smažte ho správně. Jinak si vaše fotky a hesla přečte kdokoliv

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Přetáhnout soubory do koše a vysypat ho nestačí. Data z disku dokáže obnovit kdokoliv s USB adaptérem za pár stovek a volně staženým programem.
HD disk z počítače

HD disk z počítače

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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