Byla mu nevěrná se dvěma muži v jeden den a hned mu to řekla. Martin Kocián je zdrcený, mluvil přitom o zásnubách

Když někdejší hvězda skupiny Lunetic Martin Kocián vstupoval do klece v Ústí nad Labem jako hlavní tahák galavečera Clash 17, měl za sebou už dva měsíce náročného partnerského života. VIPŽivot zaznamenal, že během nich se
dozvěděl, že mu jeho partnerka Tereza Jeriová byla nevěrná se dvěma muži v jeden den. Přesto s ní zůstal. Přesto trénoval. Přesto, podle informací Expresu, plánoval, že ji po výhře nad Martinem Feninem požádá o ruku přímo v kleci. Jenže Tereza v Ústí nebyla. Kocián prohrál. A pak se sesypalo všechno najednou. Nevěra stará dva měsíce, rozchod přes SMS
Časová osa je klíčová, protože mění celý příběh. Tereza o nevěře promluvila veřejně v podcastu
The Cast Roberta Rosenberga. Soukromě to Kociánovi prý řekla okamžitě, zhruba dva měsíce před zápasem. Jeho reakce? „Děláš si srandu? Seš fakt hustá.“ Vztah ale pokračoval dál ve svém bouřlivém režimu, plném rozchodů a návratů. Ještě 9. září před ústeckým zápasem Kocián v rozhovoru pro Expres popisoval dynamiku jejich vztahu s překvapivou otevřeností: „Třikrát nebo čtyřikrát za rok se rozejdeme, ale pak se zase dáme dohromady.“ Mluvil o silné fyzické přitažlivosti. Finální rozchod přišel přes SMS těsně před zápasem.
Kocián šel do hlavního zápasu Clash 17 v Ústí s bilancí 2:2 v organizaci. Dvě výhry před limitem, prohra s Bobowskim ve druhém kole, bodová porážka se Sámerem Issou. Proti Feninovi měl dokázat, že patří na vrchol. Dopadlo to jinak. TKO ve druhém kole, čas 0:24. Část fanoušků okamžitě kritizovala, že zápas vzdal příliš brzy.
Kocián po zápase plakal a rovnou oznámil konec kariéry. „Je mi padesát a už na to nemám. řekl. Spekulace, zda jeho výkon ovlivnil rozchod nebo nevěra, se nabízejí. Tereza sama tvrdila, že důvod její nepřítomnosti v Ústí souvisel s něčím jiným: s Kociánovým údajným porušením slibu zůstat čistý. Kocián naopak odmítl, že by jeho drogový úlet ve středu mohl mít vliv na sobotní výkon. D Nemám na to mentálně. Už mě to nebaví,“
VIDEO Kontrast, který vypráví víc než samotná nevěra
Nejsilnější rovina celého příběhu není šok z nevěry, ten přišel dávno. Je to propast mezi tím, jak Kocián vztah ještě v září veřejně rámoval, a jak rychle se ten rámec rozpadl. V září: bouřlivý, ale funkční pár. Rozchody jako rituál, návraty jako jistota. Plány na zásnuby v kleci. V říjnu:
prázdná tribuna, kde měla sedět partnerka. Prohra. Slzy. Konec kariéry. SMS rozchod. Kocián nebyl zdrcený jednou ranou, nýbrž kumulací: starý problém s důvěrou, čerstvá ztráta partnerky, absence podpory ve chvíli, kdy ji nejvíc potřeboval, sportovní debakl. Každá z těch věcí by sama o sobě bolela. Dohromady vytvořily veřejný pád, který česká bulvární scéna rozebrala do posledního detailu.
Stojí za to podívat se i na infrastrukturu, která celou situaci zesílila.
Clash MMA není jen sportovní galavečer, je to mediální produkt s akreditacemi, mixed zone po zápasech, oficiálními sestřihy do 24 hodin a PPV projekcemi v barech po celé republice. Soukromé drama celebrit tu není vedlejší efekt. Je to součást ekosystému pozornosti. The Cast pak obsloužil oba aktéry zvlášť: Fenin dostal epizodu číslo 17, Kocián epizodu 21. Sportovní rivalita se prolíná s podcastovým a skandálním obsahem mimo samotnou klec. A právě v tomto prostředí Tereza veřejně zopakovala to, co Kociánovi řekla soukromě už dávno.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová