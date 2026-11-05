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Práce na průtahu Jihlavou jdou podle plánu, o víkendu bude Jiráskova průjezdná

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Od pondělí začala dvoutýdenní uzavírka Jiráskovy ulice u autobusového nádraží. Rozkopanou silnici dělníci na víkend provizorně zprůjezdní, bude totiž uzavřený Jihlavský tunel.
Práce na průtahu Jihlavou jdou podle plánu, o víkendu bude Jiráskova průjezdná

Práce na průtahu Jihlavou jdou podle plánu, o víkendu bude Jiráskova průjezdná

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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