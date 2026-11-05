Začíná jako obyčejná česká komedie, pak ale překvapí nečekanými zvraty. Na Oneplay míří film s na české poměry vysokým hodnocením

Nic neprověří vztah tak dokonale jako společná
dovolená, a právě o ní vypráví česká komedie pro celou rodinu Dovolená v Českém ráji, kterou brzy uvede Oneplay. Snímek má na svědomí režisér a scenárista Adam Koloman Rybanský (Kdyby radši hořelo) a hlavní role ztvárnili Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík, Pavel Nový, Josefína Prachařová, Anna Čtvrtníčková a Simona Peková. Natáčení probíhalo v Českém ráji na hradě Trosky, v trampské osadě El Toro a v kempu Čertoryje, jenž se ve filmu jmenuje Komár.
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„Celý film je poctou české přírodě a všemu, co z toho vychází napříč naší historií. Tramping, skauting, houbaři, takové klasické české kempování, ale zároveň i nějaké neduhy. Ale neberu to tak, že bych kritizoval českou náturu, prostě se snažím zobrazovat lidskost a každodenní situace,“ řekl o filmu Rybanský. O čem je česká komedie Dovolená v Českém ráji?
Manželství Milana ( Tomáš Jeřábek) a Týny ( Magdaléna Borová) Svobodových se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění, ve kterých se dokážou pohádat už téměř o cokoliv. Dovolená se tak jeví jako správná volba k záchraně vztahu. Jenže co když si ji každý představuje jinak? Milan má slabost pro českou přírodu a je nadšený z představy spaní pod širákem, zatímco Týna by se nejraději viděla u moře. Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon
Kemp v Českém ráji vnímá spíše jako kompromis. Už od příjezdu se i zdánlivě obyčejné věci mění v komické katastrofy, které postupně narůstají. Místo odpočinku se mezi nimi dusno jen stupňuje. Po neočekávané příhodě na hradě Trosky se rozhodnou zkusit něco úplně jiného – být chvíli od sebe. Možná tak konečně zjistí, co je v životě opravdu důležité.
Hodnocení a recenze
Jak se
českému filmu Dovolená v Českém ráji dařilo v kinech? Na ČSFD si tato letní novinka vysloužila na českou komedii velmi slušné hodnocení 62 %. To se u tohoto žánru zejména v posledních letech moc nevidí, jde tedy o jeden z těch vydařenějších kousků.
„Prvních patnáct minut se zdá, že jde o další průměrnou českou komedii, naštěstí pak přijde nečekaný zvrat a film začíná dostávat temnější a dramatičtější podtón plný zvratů, absurdních situací a humoru, což ho svěže vytáhne z průměru,“ napsal jeden z diváků.
„Upřímně jsem se dlouho u českého filmu od srdce nezasmál tak jako u této standartní manželské krize na tuzemské dovolené pod stanem v omšelém devadesátkovém kempu za nula nula prd. Po dlouhé době opravdu hezky prožitý český film, co takhle ke konci parného léta samozřejmě bodne, stejně jako dobře vychlazené pivčo,“ pokračoval další.
„Příliš jsem od tohoto českého filmu nečekal, ale ona to byla překvapivě milá a originální letní komedie, přecházející místy skoro až v thriller, vždy si ale držící tu svou odlehčenou a svéráznou atmosféru. Byl jsem po většinu času děním na plátně překvapován a nedokázal jsem odhadnout, co mě čeká dále, a to se rozhodně počítá,“ liboval si ještě jeden z nadšených diváků.
Česká komedie Dovolená v Českém ráji bude na Oneplay dostupná už 7. listopadu.
Zdroj: Falcon, ČT24, ČSFD