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Kuličková dráha v lesích, piano v podchodu. Hradečané vybrali, co chtějí

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Tři dětská hřiště, piano do podchodu Karla IV. nebo ponton pro plavce na Biřičce. Hradečané v hlasování vybrali deset projektů, na které město vyčlenilo deset milionů korun. S prvními úpravami chce radnice začít příští rok.
Kuličková dráha v lesích, piano v podchodu. Hradečané vybrali, co chtějí

Kuličková dráha v lesích, piano v podchodu. Hradečané vybrali, co chtějí

Zdroj: město Hradec Králové
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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