Nejlepší domácí svařák: Potřebovat budete ponožky, plody pimentovníku a nevařit!

V první řadě je potřeba uvědomit si, že chuť svařáku je závislá na kvalitě vína i jeho odrůdě. V žádném případě neplatí, že co se nevypije, to se svaří. Pokud si nechcete zadělat na pořádnou kocovinu a podrážděný žaludek, raději do kvalitního vína investujte a zvolte suchou nebo polosuchou odrůdu s ovocným charakterem.
Pozornost věnujte také obsahu kyselin a tříslovin, který by měl být nízký. To proto, aby nekazil chuť horkého nápoje. V obchodě automaticky nepokukujte po těch nejdražších značkách, ale volte spíše střední kategorii. Vhodné jsou mladá červená vína (např. Rulandské modré nebo Merlot), u bílých pak můžete vybírat z trpkých odrůd Müller-Thurgau, Sylvánské, Rulandské šedé a Riesling.
Svařené víno by nikdy nemělo vřít, pak by zhořklo.
Nebojte se experimentovat s kořením
Můžete koupit sebelepší a sebekvalitnější víno, pokud k němu ale zapomenete přidat typické koření, je to, jako byste servírovali kapra bez salátu. Ale jaké koření do správného svařáku vlastně patří? Základ tvoří pár celých hřebíčků, jedna až dvě tyčinky skořice a citronová nebo pomerančová kůra zbavená hořké bílé části.
Pokud chcete svařák opravdu vyšperkovat, pak k němu přidejte třeba centimetr zázvoru, bobkový list, pár kuliček pimentovníku pravého (nové koření), růžový pepř, badyán. Od věci není ani přidání fenyklových semínek, muškátového květu, vanilky, jalovcových bobulek nebo kardamomu.
Náš tip: Abyste nemuseli koření ze svařáku složitě lovit, nasypejte ho do (čisté) ponožky nebo silonky a nechte vyvařit.
Sladit můžete cukrem, agávovým sirupem nebo marmeládou
Pamatujte, že čím víc koření do svařáku přidáte, tím víc ho bude potřeba sladit. U slazení se ale nemusíte omezovat jen na obyčejný cukr. Dost dobře poslouží i med a agávový sirup, nejrůznější marmelády i ovocné šťávy.
Kromě zmíněné kůry do svařáku přihoďte klidně pár plátků pomeranče nebo citronu. Skvělé jsou i borůvky, brusinky, rozinky nebo jadérka granátového jablka. O úžasnou chuť se postarají květy ibišku nebo růže. Netradiční křupavý efekt pak svařáku dodají plátky mandlí.
Koření můžete různě kombinovat, záleží na vašich chutích a preferencích.
Svařák nesmí vřít a ohřát ho můžete vícekrát
Teď už víte, jaké víno vybrat a čím jeho chuť vyšperkovat. Jak ale na samotnou přípravu dokonalého svařáku? Začneme karamelem. Do tlustostěnného rendlíku nasypeme cukr a necháme ho zkaramelizovat.
Zalijeme přibližně jedním deci vody (nebo oblíbeného džusu), rozmícháme a vhodíme ponožku s kořením a kousky citronové a pomerančové kůry (+ další ingredience, pokud jste se pro ně rozhodli).
Vypneme plotýnku a necháme asi 15 až 30 minut louhovat (víno se nesmí vařit, společně s kořením by zhořklo). Po vylouhování ponožku vyjmeme a podle potřeby znovu před podáváním zahřejeme.
Máte nějaký vlastní tajný tip, jak vyšperkovat domácí svařák? Dejte nám o něm vědět v diskuzi!
Zdroje:
- https://www.dobroteka.cz/nejlepsi-svarak/
- https://vinoodbodlaku.cz/blogs/wine-blog/nejlepsi-svarak-se-nevari-jak-na-svarene-vino-ktere-se-nebudete-moc-nabazit
- https://vinium.cz/svarak/
- https://www.toprecepty.cz/clanky/7783-nejlepsi-svarene-vino-krok-za-krokem-chutove-skvely-napoj-zaruci-jen-kvalitni-vino-s-korenim-muzete-experimentovat/