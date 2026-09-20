Xiaomi 17 spadlo pod 15 tisíc. Za tuhle cenu nabízí výbavu dražších vlajekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Xiaomi 17 spadlo pod 15 tisíc. Za tuhle cenu nabízí výbavu dražších vlajek
Xiaomi uvádí v Česku řadu REDMI Note 17 se čtyřmi modely. Poprvé mezi nimi najdeme Pro Max, který dostal...
Evropská komise chce výrazně omezit přístup dětí k sociálním sítím, online hrám a AI chatbotům. Ochrana...
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Meta výrazně rozšiřuje předplatné Meta One pro Facebook, Instagram a WhatsApp. Vedle většího přístupu k AI...
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