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Xiaomi 17 spadlo pod 15 tisíc. Za tuhle cenu nabízí výbavu dražších vlajek

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Xiaomi 17 se díky nové akci dostalo pod hranici 15 tisíc korun. Přitom nabízí Snapdragon 8 Elite Gen 5, trojitý fotoaparát Leica, 6330mAh baterii a kompaktní 6,3palcové tělo.
Xiaomi 17 spadlo pod 15 tisíc. Za tuhle cenu nabízí výbavu dražších vlajek

Xiaomi 17 spadlo pod 15 tisíc. Za tuhle cenu nabízí výbavu dražších vlajek

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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