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Antonelli už překonal Vettelův rekord. Před závodem v Brazílii ale myslel především na Sennu

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Kimi Antonelli přijel do Brazílie jako nejmladší mistr světa v historii Formule 1. Dvacetiletý Ital si ale před Velkou cenou São Paula našel čas také na setkání s rodinou Ayrtona Senny, návštěvu jeho hrobu a usednutí do slavného Lotusu z roku 1986. Pro Antonelliho, který Sennu obdivuje od dětství, šlo o mimořádně osobní zážitek.
Antonelli už překonal Vettelův rekord. Před závodem v Brazílii ale myslel především na Sennu

Antonelli už překonal Vettelův rekord. Před závodem v Brazílii ale myslel především na Sennu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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