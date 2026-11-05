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Václav Noid Bárta ukázal bratra Štěpána a lidé nemohou uvěřit. Vypadají jako dvojčata a oba zpívají

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Dennívýzva
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Fotky z americké cesty znovu rozvířily debatu o podobě bratrů Bártových. Štěpán ale není žádný anonymní příbuzný, má vlastní hudební kariéru.
Václav Noid Bárta ukázal bratra Štěpána a lidé nemohou uvěřit. Vypadají jako dvojčata a oba zpívají

Václav Noid Bárta ukázal bratra Štěpána a lidé nemohou uvěřit. Vypadají jako dvojčata a oba zpívají

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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