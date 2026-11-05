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Kuru: nakažení se euforicky smáli a pak umírali. Příčina „nemoci smíchu“ přitom byla banální

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Dennívýzva
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Neuvěřitelné záchvaty smíchu a jistá smrt. Pokud se vám vybaví džungle, mlžné hory a pestré slavnosti, když se mluví o Papui-Nové Guineji, pojďte si rozšířit obzory. 
obyvatelka Papui-Nové Guineje

obyvatelka Papui-Nové Guineje

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:46

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