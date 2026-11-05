Kuru: nakažení se euforicky smáli a pak umírali. Příčina „nemoci smíchu“ přitom byla banální

Papua-Nová Guinea je zajímavá. A kuru už tu nikomu nehrozí.
Neuvěřitelné záchvaty smíchu a jistá smrt. Pokud se vám vybaví džungle, mlžné hory a pestré slavnosti, když se mluví o Papui-Nové Guineji, pojďte si rozšířit obzory.
Co byla nemoc kuru? Trpěly hlavně ženy a děti Smích, třes a konec, kterému se nedalo vyhnout Dala se nemoc kuru léčit? Kuru už není Čarodějnictví, dvě Nobelovky a genetické brnění
Všechno jmenované tam samozřejmě k vidění je. My se teď ale podíváme na něco míň poetického. Pošťouráme se v nemoci, která pro nakaženého
znamenala jistou smrt, před níž se smál, až to bylo děsivé.
Fascinující ostrov má totiž i pěkně temnou kapitolu. Ještě v polovině 20. století tu mezi domorodci řádila
hrůzu nahánějící choroba, pro kterou se vžily názvy kuru, smějící se smrt a nemoc smíchu.
Lékaři ani vědci neměli nějakou dobu nejmenší ponětí, odkud se nemoc bere a proč
úplně kosí celé vesnice. Bez přehánění ale šlo o jednu nejpozoruhodnějších zdravotních záhad v historii lidstva. Tohle je příběh nemoci, která změnila lékařskou vědu a musela být totálně vymýcena. Co byla nemoc kuru? Kuru je výraz přímo z jazyka kmene Fore a znamená třes, případně chvění z chladu nebo horečky. Samo o sobě to asi nevzbuzuje obavy, přesto bylo kuru vzácné a naprosto devastující neurologické onemocnění.
To bylo zákeřné proto, že ho nerozjížděly běžné bakterie, viry ani paraziti. Na vině byly
priony – infekční bílkoviny bez genetické informace (nukleové kyseliny).
Když se priony dostaly do lidského těla,
usadily se v mozku a centrálním nervovém systému. Tam pak přeměňovaly normální bílkoviny na infekční, ničily mozkové buňky a zanechávaly v tkáni téměř nepatrné dírky. Když pak došlo na pitvy zemřelých, zjistilo se, že jejich mozky vypadají jako děravá mořská houba. Navíc byly v takových případech patrné i typické shluky – kuru plaky.
A jak se nemoc kuru dostala na světlo světa? Odborníci mají za to, že se vyvinula
na přelomu 19. a 20. století ve vesnici Uwami. V ní došlo u jednoho jediného domorodce ke spontánní genetické mutaci, výsledkem čehož byla Creutzfeldt-Jakobova nemoc. Za normálních okolností by to byl začátek i konec problému. Jenže tenhle kmen doplatil na jednu svou libůstku… Trpěly hlavně ženy a děti
Tahle nemoc se mezi lidmi nešířila dotykem, vzduchem, kapénkami, jak to známe. Šířila se kvůli rituálnímu
endokanibalismu – pohřebnímu zvyku, při němž členové kmene Fore nevzdávali úctu zesnulým příbuzným ničím jiným než tím, že snědli jejich tělesné ostatky. Věřili, že tak dokážou uchovat duši i sílu mrtvého uvnitř rodiny.
Je naprosto pochopitelné, že to, nad čím my dneska kroutíme hlavou („Jedli zemřelé, tak co čekali?“), byla pro tehdejší domorodce
nevysvětlitelná věc.
V 50. letech 20. století poprvé přišli do oblasti kmene Fore vědci a začali bádat. Zjistili například, že mezi obětmi bylo
skoro 8x víc žen a dětí než dospělých mužů. Stalo se pak, že v některých vesnicích jižního teritoria chyběly ženy až tak moc, že poměr mužů a žen klesl na 2:1, a pak dokonce až na 3:1. Místním mužům tedy vážně chyběly partnerky.
Nakonec v tom ale nebylo nic složitého. Vědci totiž zjistili, že zatímco dospělí muži jedli hlavně svalovinu a ty nejkvalitnější kusy masa, ženy a děti baštily zbývající části těla –
hlavně vnitřnosti a – pozor – mozky.
My už víme, že
právě mozky byly útočištěm prionů. Ženy se tak při přípravě a pojídání mozkové tkáně nevědomky vystavily přímému kontaktu s nákazou, a to nejen požitím, ale i infekcí přes případná drobná poranění na pokožce a sliznicích. A malé děti zase jedly to, co jejich matky. Jak prosté… Smích, třes a konec, kterému se nedalo vyhnout
Určitě už se nedočkavě ptáte na to, jak se onemocnění projevovalo. Jednou z těch absolutně nejděsivějších souvislostí byla jeho
neuvěřitelně dlouhá inkubační doba. Od chvíle, kdy se člověk nakazil, do prvních příznaků běžně uplynulo pár měsíců, ale mnohem častěji se začala nemoc projevovat až za 10 až 13 let! Jsou dokonce zdokumentované případy, kdy mezi nákazou a prvními příznaky uplynulo 50 let.
Průběh onemocnění byl vždycky veskrze stejný a
měl tři fáze. Takovou nultou fází byly bolesti hlavy a kloubů a úbytek hmotnosti. Potom už bylo jenom hůř: Chodící fáze (ambulantní) – nemocný nejdřív zažíval jemný třes trupu a končetin, který se zhoršoval v chladu. Pak začal ztrácet rovnováhu, špatně se mu chodilo. Jak se snažil udržet stabilitu, prsty na nohou se mu až nepřirozeně kroutily. Měl i problémy s artikulací. Sedící fáze (sedentární) – v téhle fázi už se nemocný nedokázal bez pomoci postavit, natož někam dojít. Třes už byl ohromně intenzivní a tělo se nedalo příliš ovládat. Rozjely se taky změny nálad – totální deprese i náhlé a nekontrolovatelné záchvaty smíchu a euforie. Proto se nemoci říká nemoc smíchu nebo smějící se smrt. Ležící fáze (terminální) – v poslední fázi už nemocný jen ležel a nebyl schopen ničeho. Přidalo se nekontrolovatelné vyměšování, těžké poruchy polykání a došlo k naprostému rozpadu osobnosti. Tělo bylo obvykle jeden vřed vedle druhého a umírající mívali proleženiny. Papua-Nová Guinea je zajímavá. A kuru už tu nikomu nehrozí. Dala se nemoc kuru léčit?
Jednoduše – nedala a dodneška nedá. Neexistuje ani vakcína, ani lék. Naštěstí už je ale nemoc
oficiálně (tak snad i reálně) vymýcená. Všichni nakažení do jednoho onemocnění podlehli, obvykle rok od nástupu příznaků.
Samotnou bezprostřední příčinu smrti představovala
kombinace podvýživy a dehydratace (kvůli tomu, že nemocní nemohli polykat) a opakovaných zápalů plic nebo infekcí, které vznikly z proleženin. Kuru už není
Epidemie kuru dosahovala svého vrcholu
v 50. letech 20. století. Tehdy na nemoc umíralo víc než 200 lidí ročně (z populace o 11–12 tisíců lidí). Do oblasti pak z Austrálie dorazili vědci a úředníci. Právě úřady okamžitě zasáhly a rituální endokanibalismus přísně zakázaly. Sice se ještě čas od času našel někdo, kdo si rituál tajně užil, ale zvyk poměrně rychle vymizel.
Kvůli dlouhé inkubační době se případy nákazy objevovaly ještě celé desítky let po zákazu kanibalismu. Od 60. let ale počet obětí výrazně (a uspokojivě) klesal.
Poslední případ úmrtí na nemoc kuru byl oficiálně zaznamenán v roce 2009. Po 55 letech nepřetržitého sledování byl v roce 2012 ukončen terénní dohled a v současnosti je kuru považována za vymýcenou chorobu. Čarodějnictví, dvě Nobelovky a genetické brnění
Příběh kuru sice skončil, ale zajímavosti o nemoci snad zapomenuty nebudou. Tak například víme, že
domorodci z kmene Fore dlouho odmítali uvěřit tomu, že za nemocí stojí „jejich oblíbený kanibalismus“. Dokonce neochvějně věřili tomu, že na ně tímhle způsobem útočí nepřátelští čarodějové.
Výzkum téhle nemoci, která by naši část světa vlastně vůbec nemusela zajímat, ale přinesl světu důležité vědecké objevy. Americký lékař
Daniel Carleton Gajdusek dokázal v roce 1966 přenést kuru na šimpanze. Tím potvrdil infekční původ nemoci a o 10 let později za to dostal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Chudák šimpanz.
Druhou Nobelovu cenu spjatou s nemocí získal v roce 1997
Stanley B. Prusiner, který jasně definoval pojem prion a vysvětlil mechanismus infekčních bílkovin.
Bez zajímavosti nezůstává, že ženy, které přežily nejhorší vlnu epidemie, nesly specifickou genetickou variantu. Tahle odchylka pak jejich tělu poskytovala ochranu, jakési genetické brnění, které bylo odolné vůči prionovým chorobám.
Slyšeli jste už někdy o nemoci kuru nebo jí podobné? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4