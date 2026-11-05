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Zablafuňky neboli brambory na kyselo. Tradiční venkovské jídlo, které zasytí a nezatíží peněženku

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Zablafuňky zní jako něco mezi přezdívkou a zaklínadlem, ale ve skutečnosti je to stará poctivá bílá polévka z brambor, smetany a vajec. V různých krajích vypadá trochu jinak, někde je blíž kulajdě, jinde spíš husté omáčce, ale jedno jí zůstává: je levná, sytá a na talíři dává větší smysl než její název.
Fotografie k Zablafuňce

Fotografie k Zablafuňce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zablafuňky nezní zrovna vznešeně, ale chutnají královsky: Staročeské jídlo, po kterém se jen zapráší
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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