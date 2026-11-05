Zablafuňky neboli brambory na kyselo. Tradiční venkovské jídlo, které zasytí a nezatíží peněženku

Zablafuňky. Už ten název člověka trochu zarazí, přiznejme si to. Ve skutečnosti se za ním schovává stará bílá z brambor, smetany a vejce, polévka jemně nakyslá, obyčejná a překvapivě vděčná ve dnech, kdy lednice nenabízí žádné velké možnosti. Na jihu Čech ji znají dobře. V jiných krajích by jí nejspíš říkali prostě bramborová , někdo možná i skromnější příbuzná kulajdy. omáčka
U podobných jídel bývá kolem názvů docela zmatek. Jednou se mluví o bílé polévce s vejcem, podruhé o hustší polévce blízké
, a když člověk chvíli hledá ve kulajdě starších receptech, narazí i na poznámku, že skoro každá ves měla vlastní úpravu. Pro hrnec na sporáku je ale podstatnější něco praktičtějšího: brambory mají zůstat v kostkách, kyselost nesmí převálcovat zbytek chuti a mouka se musí rozmíchat ve studené smetaně. Nasypat ji rovnou do horké polévky je zkratka, která se většinou vymstí. Pak už se jen honí hrudky po hrnci. Recept na tradiční kyselé zablafuňky
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme 500 g brambor 1 l vody 2 lžíce hladké mouky 200 ml smetany 1 lžička másla 2 ks vajec 2 ks bobkového listu 4 kuličky nového koření 1 špetka kmínu 1 špetka tymiánu podle chuti sůl, pepř, ocet Postup přípravy staročeských kyselých brambor
1.
Brambory oloupejte a nakrájejte na větší kostky, žádné drobné kostičky do salátu. Vložte je do hrnce, zalijte 1 litrem vody a přidejte bobkový list, nové koření, kmín, tymián, sůl a pepř.
2. Vařte zhruba 15 až 20 minut. Brambory mají být měkké, ale pořád držet tvar. Jakmile jsou hotové, vyndejte z hrnce
bobkový list i nové koření.
3. Část vývaru si odlijte stranou, přibližně jeden hrnek bohatě stačí. Do
smetany důkladně rozmíchejte mouku a teprve potom směs nalijte zpátky do hrnce k bramborám. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Zablafuňky nezní zrovna vznešeně, ale chutnají královsky: Staročeské jídlo, po kterém se jen zapráší
4. Polévku míchejte a ještě asi 5 minut povařte. Mouka potřebuje čas, aby se provařila, a základ má přitom pěkně zhoustnout. Kdyby byla polévka moc hutná, pomůže trochu vývaru, který jste si předtím odložili.
5. Nakonec přidejte
máslo a dolaďte chuť octem. S octem opatrně, opravdu po malých dávkách. Když se to přežene, jemnost je pryč a zablafuňky začnou připomínat spíš nepovedený pokus ze školní laboratoře.
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6.
Vejce uvařte zvlášť natvrdo, oloupejte je a dejte je až do talíře s hotovou polévkou. V téhle fázi už není moc co vymýšlet, hrnec může na stůl.
TIP: Kdo chce chuť o něco plnější, může na začátku na másle krátce osmahnout trochu cibule. Zablafuňky fungují i bez ní, s cibulí ale dostanou měkčí, kulatější základ. Proč se k zablafuňkům hodí právě brambory?
Brambory tady nejsou jen levná výplň do talíře, i když tuhle roli samozřejmě umějí také. Podle nutričních údajů uváděných na Healthline obsahují vitamin C, draslík a po uvaření také rozumné množství vlákniny, zvlášť když se nerozvaří úplně na kaši. Proto dává smysl krájet je spíš na větší kusy a nechat je v polévce viditelné.
V
zablafuňkách mají brambory ještě jednu obyčejnou, ale důležitou práci. Pustí trochu škrobu a pomůžou polévku zahustit přirozeně, takže není nutné dohánět konzistenci další moukou. Výsledek má být hustý a sytý, ano, pořád ale polévka. Ne hmota, ve které lžíce stojí jako zaražená plaňka.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline