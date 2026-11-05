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Martin Dejdar podpořil stávku České televize. Místo uznání přišla ostrá kritika, lidé mu připomněli i prezidenta Pavla

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Herec Martin Dejdar se veřejně zastal České televize a Českého rozhlasu, jejichž zaměstnanci v úterý protestovali proti plánovaným změnám financování. Stačila jediná fotografie a krátký vzkaz na sociálních sítích, aby se pod jeho příspěvkem rozhořela bouřlivá diskuse. Část fanoušků mu vyjádřila podporu, další nešetřili kritikou a připomněli také jeho nedávnou fotografii s prezidentem Petrem Pavlem.
Martin Dejdar podpořil stávku České televize. Místo uznání přišla ostrá kritika, lidé mu připomněli i prezidenta Pavla

Martin Dejdar podpořil stávku České televize. Místo uznání přišla ostrá kritika, lidé mu připomněli i prezidenta Pavla

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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