Martin Dejdar podpořil stávku České televize. Místo uznání přišla ostrá kritika, lidé mu připomněli i prezidenta Pavla

Martin Dejdar patří mezi známé české herce, kteří se nebojí veřejně vyjádřit k politickému a společenskému dění. Tentokrát se rozhodl podpořit zaměstnance České televize a Českého rozhlasu, kteří v úterý 3. listopadu vstoupili do celodenní stávky. Protestovali proti návrhu vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování obou institucí na státní rozpočet. Zatímco tisíce lidí vyšly do ulic, Dejdar dal svůj postoj najevo prostřednictvím sociálních sítí. Zveřejnil fotografii u televizoru, na jehož obrazovce bylo upozornění související se stávkou, a připojil stručný vzkaz. Jeho vyjádření však nevyvolalo pouze souhlasné reakce.
Jediný příspěvek rozdělil hercovy fanoušky
„Jsem s vámi… Český rozhlas a Česká televize,“ napsal Dejdar k fotografii, kterou zveřejnil v době protestů. Na rozdíl od některých svých hereckých kolegů se demonstrace na pražském Václavském náměstí osobně nezúčastnil. Svým příspěvkem však jasně ukázal, na čí straně v aktuálním sporu stojí. Mezi jeho sledujícími se objevily souhlasné komentáře, ale také výrazně odmítavé reakce. Někteří diskutující herci vyčítali, že se veřejně angažuje v politicky citlivých tématech, jiní dávali najevo zklamání z jeho postoje. Kritika se přitom v několika případech změnila v osobní útoky, které už s financováním veřejnoprávních médií přímo nesouvisely.
Část diskutujících se při hodnocení Dejdarova příspěvku vrátila k události z konce října. Herec tehdy zveřejnil společnou fotografii s prezidentem Petrem Pavlem, která se nyní znovu stala předmětem komentářů. Někteří lidé obě události spojovali a vyčítali mu jeho veřejně prezentované postoje. Samotná fotografie s hlavou státu přitom neprokazuje konkrétní politickou příslušnost ani podporu všech prezidentových názorů. Pro část komentujících se ale stala dalším důvodem k nesouhlasu s hercem. V debatě tak postupně ustoupilo do pozadí původní téma stávky a pozornost se přesunula k Dejdarově osobě.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Známé české přísloví o tom, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá, připomíná také tón některých reakcí na Dejdarovo vyjádření. Herec zveřejnil krátký vzkaz na podporu zaměstnanců veřejnoprávních médií, část diskutujících mu však odpověděla osobními výčitkami. Podle dostupných informací se do slovních střetů s kritiky nezapojil. Není přitom jedinou známou osobností, která protest veřejně podpořila. Na Václavském náměstí se objevili například herci Taťjana Medvecká, Igor Orozovič a Jiří Mádl nebo zpěvák Dan Bárta. Protesty zasáhly také další česká města a připojili se k nim vysokoškolští studenti i kulturní instituce.
Za protesty stojí plán vlády Andreje Babiše změnit způsob financování České televize a Českého rozhlasu. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce zrušit dosavadní poplatky a obě instituce financovat ze státního rozpočtu. Odpůrci návrhu upozorňují, že by takový systém mohl zvýšit jejich závislost na politických rozhodnutích a ohrozit stabilitu financování. Vláda naopak argumentuje snahou ulevit domácnostem a firmám od pravidelných plateb a odmítá, že by chtěla veřejnoprávní média politicky ovládnout. Zajímavý pohled přinesl také průzkum agentury STEM/MARK, podle něhož si 68 procent dotázaných přeje zachování médií veřejné služby mimo kontrolu státu či soukromého vlastníka. Více než polovina respondentů přitom podporuje možnost financování ze státního rozpočtu, což ukazuje, že postoje k nezávislosti médií a způsobu jejich financování se nemusejí shodovat.
Premiér od plánovaných změn ustoupit nechce
Stávka z 3. listopadu výrazně zasáhla televizní i rozhlasové vysílání. Česká televize omezila pravidelné zpravodajské pořady a část programu nahradila archivní tvorbou, podobně postupoval Český rozhlas. Premiér Andrej Babiš následující den oznámil, že vláda svůj záměr rušit poplatky nemění. Demonstrace označil za právo občanů, současně však potvrdil odhodlání koalice splnit programový slib. Návrh prošel koncem října prvním čtením v Poslanecké sněmovně, definitivně schválen tedy dosud nebyl. Další demonstrace za nezávislost veřejnoprávních médií je plánována na 15. listopadu na pražské Letné.