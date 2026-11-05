Zrůstem malý, ale hodně šikovný. Sojka z Plzně odhalil hráče Lilleströmu, na kterého si musí dát v Evropské lize pozor

Plzeňský záložník při rozboru soupeře nejdřív zmínil kapitána Thomase Lehneho Olsena, pak ale přidal jméno, které českým fanouškům nic neříká. „Je vzrůstem malý, ale hodně šikovný. Často to zkouší jeden na jednoho,“ popsal Sojka v rozhovoru pro iDNES.cz osmadvacetiletého Felixe Vá. Angolský reprezentant s číslem 20 je jedním z hráčů, kteří umějí šanci vytvořit sami, i když tým zrovna netlačí. A právě takový hráč může rozhodnout zápas dvou mužstev, kterým se v Evropě zatím nedaří. Utkání 4. kola ligové fáze Evropské ligy začíná ve čtvrtek 5. listopadu 2026 v 18:45 na stadionu Åråsen, vysílá ho Sport 1.
Kdo je Felix Vá
Sojkovo hodnocení nevychází z vlastní zkušenosti. S norským fotbalem se podle svých slov skoro nepotkal, maximálně jednou proti Norsku hrál v jednadvacítce. Vá ho zaujal až u videa. Klip po klipu se ukazovalo, že nejnebezpečnější chvíle soupeře často začínají u malého hráče na kraji hřiště.
Popis jeho pozice se podle zdroje liší. iDNES ho uvádí jako levého krajního záložníka, UEFA ho řadí mezi útočníky a Transfermarkt ho vede jako pravé křídlo. Z toho plyne praktický závěr: Vá je ofenzivní krajní hráč, který si strany umí prohazovat. Pro plzeňskou obranu to znamená, že nemusí řešit jen jeden kraj.
Lillestrøm ho v květnu 2024 získal natrvalo z Djurgårdenu, kde byl předtím na hostování. Smlouvu má do konce roku 2026, tedy už jen na necelé dva měsíce. Transfermarkt jeho hodnotu odhaduje zhruba na 25 milionů Kč. Konkrétní zájem jiných klubů se zatím neobjevil.
Čísla, která potvrzují Sojkova slova
Že nejde o zdvořilou poznámku na adresu soupeře, ukazují statistiky. Oficiální profil na webu Lillestrømu mu letos v norské Eliteserien připisuje tato čísla:
|Soutěž
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Asistence
|Eliteserien 2026
|25
|2 081
|8
|5
|Evropská liga 2026/27
|3
|235
|0
|1
Třináct přímých podílů na gólu z kraje hřiště znamená, že je v ofenzivě týmu klíčovou postavou. V Evropě zatím hraje méně, ale i tak si za 235 minut připsal pět střeleckých pokusů a jednu asistenci. Podle UEFA mu naměřili maximální rychlost 32,48 km/h.
Tahle čísla vysvětlují, proč je výška vlastně výhodou. Hráč se 166 centimetry má nízké těžiště, rychle mění směr a obránce, který na něj musí reagovat, je vždy o kus pozadu.
Kde může Plzeň zranit
Podle nás pro Plzeň nepředstavuje největší riziko výška ani rychlost samotná, ale to, jak spolu souvisí: rychlý první krok, kličky z místa a prostor za krajním obráncem.
Po vítězství v Ostravě Sojka chválil rozestavení se třemi stopery. Ten systém má výhody, ale současně nechává hodně práce na wingbecích. Když wingbek vyrazí do útoku a Plzeň ztratí míč, vznikne na kraji místo pro hráče, jako je Vá. Pak má krajní stoper jen dvě možnosti. Buď vystoupí do šířky a otevře prostor uprostřed, nebo zůstane stát a nechá Angolana rozjet.
Taktický plán na Vá Plzeň veřejně neprozradila. Z jeho stylu hry a Sojkových slov se ale dá odhadnout, co bude Plzeň potřebovat:
- nenechat ho izolovaného jeden na jednoho proti wingbekovi, ideálně ho zdvojit se záložníkem,
- zavřít cestu dovnitř, kde může zaseknout a vystřelit nebo přihrát do vápna,
- rychle reagovat po ztrátě míče, aby neměl volnou plochu pro rozběh,
- nefaulovat ho v blízkosti vápna, protože získané standardky jsou u takových hráčů vedlejší, ale reálná hrozba.
Vá navíc není jediný, koho musí Plzeň hlídat. Kapitán a klubová legenda Olsen má v letošní Evropské lize už dva góly. Kdo zdvojí kraj, musí zároveň počítat s tím, že ve vápně čeká zakončovatel.
Zápas dvou zraněných týmů
Lillestrøm v Norsku patří ke kvalitním týmům. Po 25 kolech je pátý se 42 body a bilancí 13 výher, 3 remíz a 9 porážek. V Evropě se ale trápí: po třech zápasech má jeden bod, skóre 2:9 a ještě neudržel čisté konto. V tabulce ligové fáze je 31.
Plzeň je na tom ještě hůř. Je 33., bez bodu a se skóre 2:7. Prohrála 0:3 s Unionem SG, 1:2 s Ferencvárosem a 1:2 s Levski Sofie. Postup do vyřazovací fáze zajistí aspoň 24. místo, které vede do play-off o osmifinále.
Proto je dnešní večer tak důležitý. Po Lillestrømu Plzeň čekají Benfica, Bournemouth, Real Sociedad a Jagiellonia. Porážka v Norsku by šance na postup výrazně zkomplikovala. „Od Lillestrømu se můžeme odrazit,“ věří Sojka, jehož tým v posledních dvou zápasech (v poháru v Jihlavě a v lize v Ostravě) nastřílel deset gólů.
Když spolu hrají dva týmy, které v Evropě daly dohromady čtyři góly, často rozhodne jedna individuální akce. Lillestrøm má hráče, který si ji umí vytvořit sám, a Sojka o něm ví. Teď musí Plzeň ukázat, že ji videopříprava naučila Vá zastavit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle