Dva zápasy, dva hattricky. Cutter Gauthier předvedl něco, co v Anaheimu ještě nikdo nedokázalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dva zápasy, dva hattricky. Cutter Gauthier předvedl něco, co v Anaheimu ještě nikdo nedokázal
Článek byl publikován 05.11.2026 12:08
Liverpool dokázal v Istanbulu dvakrát získat vedení, ale ani jednou jej neudržel. Fenerbahçe otočilo zápas...
Devět branek na hřišti soupeře a rekordní osmigólový rozdíl. Como vedené Cescem Fàbregasem rozdrtilo...
Alexander Zverev se v pondělí poprvé v kariéře dostal na první místo světového tenisového žebříčku. O dva...
Novak Djoković na pařížském Masters vyhrál první set 6:2 a proti Rinkymu Hijikatovi vypadal jako jasný...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Fanoušci ho nazvali vrahem a zavalili urážkami. Brankář Owono po smrti soupeře prolomil mlčení
- Ronaldo končí. Sbohem reprezentaci doprovodil dojemným vzkazem
- Slavii nestačil ani hrdina Ayaosi, který zářil vedle hvězd Arsenalu. Známkování odhalilo, kdo selhal v klíčových momentech
- Sivák nešetřil Záděru před trilogií v Praze a varoval ho. Dostane jednu bombu a bude na zemi, řekl podrážděně