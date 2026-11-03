Google Chrome už umí číst údaje z Gmailu. Pro Čechy má ale novinka zásadní háček

Foto: Magnific
Google Chrome získává další funkci umělé inteligence, která tentokrát propojuje internetový prohlížeč přímo s e-mailovou schránkou Gmail. Díky technologii Gemini dokáže vyhledat informace ukryté v e-mailech a nabídnout jejich automatické doplnění do internetových formulářů. Google novinku oficiálně představil 28. října 2026. Zatím ji však zpřístupňuje pouze vybraným uživatelům ve Spojených státech.
Na první pohled jde o drobné vylepšení automatického vyplňování. Ve skutečnosti ale Google posouvá hranice toho, jakým způsobem může internetový prohlížeč pracovat s osobními údaji.
Dosud Chrome běžně doplňoval například jméno, doručovací adresu nebo uložené platební údaje. Nově dokáže s využitím funkce Personal Intelligence vyhledat také informace, které uživatel nikam ručně neukládal, ale obdržel je prostřednictvím Gmailu.
Typickým příkladem je číslo objednávky, sledovací kód zásilky nebo potvrzení rezervace letenky. Právě podobné informace lidé často složitě dohledávají ve své e-mailové schránce.
Gmail
Foto: Magnific
Gemini najde správný e-mail a nabídne potřebný údaj
Představte si situaci, kdy potřebujete provést online odbavení před odletem. Letecká společnost po vás požaduje rezervační kód, který dorazil e-mailem před několika týdny. Za normálních okolností musíte otevřít Gmail, najít potvrzení rezervace, zkopírovat kód a vrátit se do původního formuláře.
S novým systémem tento postup odpadá.
Chrome s pomocí Gemini rozpozná, jaký údaj formulář požaduje, vyhledá odpovídající informaci v propojeném Gmailu a zobrazí ji mezi návrhy automatického vyplnění.
Uživatel následně vybere příslušnou položku a prohlížeč údaj doplní. Návrhy využívající umělou inteligenci se zobrazují s označením Gemini, takže je lze odlišit od běžně uložených informací.
Důležité je, že Chrome umožňuje zobrazit také původní e-mail, ze kterého informaci získal. Pokud nabídne zastaralý nebo nesprávný údaj, uživatel může příslušný návrh odstranit. Původní zpráva přitom zůstane v Gmailu zachována.
Praktické využití se neomezuje pouze na cestování. Podobný princip funguje také při dohledávání objednávek nebo sledování zásilek. Google však nezveřejnil úplný seznam podporovaných formulářů ani přesnost rozpoznávání údajů, takže nelze předpokládat, že funkce spolehlivě zvládne každou webovou stránku.
Novinka navíc neznamená, že Gemini automaticky odešle celý formulář. Jeho úkolem je nabídnout odpovídající informace a usnadnit jejich vyplnění.
V Česku zatím nefunguje. Otázky vyvolává také soukromí
Přestože jde o praktickou funkci, čeští uživatelé si na její vyzkoušení musí počkat. Google zahájil postupné zpřístupňování ve Spojených státech, a to v Chromu pro počítače i mobilní zařízení s Androidem a iOS.
Podmínkou je používání Gemini v Chromu a aktivovaná funkce Personal Intelligence. Google zároveň omezuje její dostupnost na uživatele starší 18 let. Samotná Personal Intelligence navíc podle aktuálních informací společnosti zatím není dostupná v Evropském hospodářském prostoru, do kterého patří i Česká republika.
Termín uvedení nové možnosti automatického vyplňování na český trh Google dosud neoznámil.
Zajímavější než samotná dostupnost může být otázka ochrany osobních údajů. Gmail totiž často obsahuje mnohem citlivější informace než běžně uložené adresy nebo kontaktní údaje. Propojení e-mailové schránky s umělou inteligencí proto vyžaduje určitou důvěru v to, jak Google s daty nakládá.
Společnost zdůrazňuje, že citlivé informace jsou šifrovány a uživatel má nad funkcí kontrolu. Rozšířené automatické vyplňování lze spravovat v nastavení Chromu a možnost vyhledávání údajů pomocí Gemini vypnout.
Pozornost si zaslouží také říjnová úprava zásad ochrany soukromí Googlu. Ta připouští, že informace dobrovolně zpřístupněné propojeným službám mohou za určitých okolností ovlivnit personalizaci reklam. Neznamená to ovšem, že by nové automatické vyplňování samo o sobě používalo obsah všech e-mailů k reklamnímu cílení. Google uvádí, že obsah Gmailu standardně k reklamním účelům nevyužívá bez příslušného zpřístupnění dalším službám.
Nové propojení Chromu a Gmailu tak přináší poměrně jednoduchou výhodu: místo hledání konkrétních informací v několika aplikacích se potřebný údaj objeví přímo tam, kde jej uživatel potřebuje zadat.
Zdroj:
https://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/enhanced-autofill-gmail
https://support.google.com/chrome/answer/142893
https://gemini.google/overview/personal-intelligence