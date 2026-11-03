Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Google Chrome už umí číst údaje z Gmailu. Pro Čechy má ale novinka zásadní háček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Google Chrome dostává novou funkci, která dokáže pomocí umělé inteligence najít potřebné údaje přímo v Gmailu. Kódy rezervací nebo čísla objednávek tak už nemusíte složitě hledat. Novinka má však důležité omezení.
Google Chrome už umí číst údaje z Gmailu. Pro Čechy má ale novinka zásadní háček

Google Chrome už umí číst údaje z Gmailu. Pro Čechy má ale novinka zásadní háček

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:01

Reklama
Další články z IT pro Tebe
Apple má za sebou nejlepší rok v historii. Skládací iPhone Duo do výsledků ještě ani nezasáhl
Apple má za sebou nejlepší rok v historii. Skládací iPhone Duo do výsledků ještě ani nezasáhl
Windows 11 dostaly záchrannou funkci, která může nahradit instalační USB. Má však nepříjemný háček
Windows 11 dostaly záchrannou funkci, která může nahradit instalační USB. Má však nepříjemný háček

Když Windows 11 odmítnou nastartovat, bývala často poslední možností přeinstalace z USB. Microsoft nyní...

Sleva 10 500 Kč, nebo jen 853 Kč? Xiaomi Black Friday skrývá překvapení
Sleva 10 500 Kč, nebo jen 853 Kč? Xiaomi Black Friday skrývá překvapení

Xiaomi odstartovalo Black Friday 2026 a pořádně zamíchalo cenami elektroniky. Prémiový Xiaomi 17 Ultra nyní...

Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc
Apple v pátek spustí prodej pěti novinek. První dotykový MacBook Pro stojí 85 tisíc

Apple zahájí v pátek 6. listopadu prodej pěti nových zařízení včetně prvních dotykových MacBooků Pro....

Redmi Watch 6 Lite po týdnu používání: překvapil mě displej i výdrž, ale mají své hranice
Redmi Watch 6 Lite po týdnu používání: překvapil mě displej i výdrž, ale mají své hranice

Redmi Watch 6 Lite jsem používal při běžných denních činnostech a překvapilo mě, kolik toho za přibližně 1...

Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

Všechny články tohoto autora →
IT pro Tebe
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.