13. důchod: Valné většině Čechů nárok nevzniká. Některým však ano - ti se mohou radovat z tisíců korun gratis

Důchody u nás patří mezi nejdiskutovanější témata. Někteří senioři berou jen minimální penzi, která činí 9 800 korun. To je částka, ze které se vyžít rozhodně nedá.
Jsou však i tací, kteří berou přes 200 000 korun. Zde sehrávají klíčovou roli příjmy před rokem 2007, kdy ještě neplatilo zastropování vyměřovacího základu. Průměrný důchod pro letošní rok je 28 000 korun.
Na webu i60 jsme informovali také o tom, že od ledna 2027 začne platit novinka, která bude zcela dobrovolná a mohou ji využít manželé a registrovaní partneři. Budou totiž moci sdílet své vyměřovací základy, ze kterých se následně počítá výše starobního důchodu. Znamená to, že si budou moci své výdělky rozdělit na půl. Výhodu by to přineslo tomu, kdo měl menší příjmy než jeho partner. O dost lépe se mají finančně senioři v zahraničí.
Například švýcarští voliči v roce 2024 podpořili v referendu plán na zavedení 13. starobního důchodu. Bylo to poprvé za 176 let, kdy voliči v referendu schválili zvýšení sociálních dávek. Současně také odmítli prodloužení věku odchodu do penze. Minimální starobní důchod ve Švýcarsku je měsíčně v přepočtu zhruba 32 400 korun, ten maximální pak okolo 63 700 korun. Nová nadace proto ty majetnější důchodce vyzvala, aby část peněz věnovali potřebným, například neziskovým organizacím.
FOTO: Pixabay
U nás se podobné výhody senioři nedočkají
Jeden důchod navíc mají také na sousedním Slovensku. U příjemců běžného starobního důchodu činí 667,30 eura, tedy v přepočtu okolo 16 000 korun. Jde o mimořádnou roční dávku, kterou stát vyplácí důchodcům v prosinci. Slovenský systém se v tomto od toho českého liší. Na Slovensku má 13. důchod stanovenou částku podle druhu pobíraného důchodu. V České republice se důchody zvyšují díky pravidelným valorizacím, a proto se tady zvláštního bonusu senioři nedočkají. Pokud má však český důchodce odpracovanou nějakou dobu v zahraničí, tato výhoda se tam na něj může vztahovat.
Průměrný důchod na Slovensku je v přepočtu okolo 18 000 korun. Důchodci u nás berou o 10 000 korun více. V Rakousku dostávají senioři důchod dokonce čtrnáctkrát za rok. V dubnu a říjnu jim totiž kromě běžného důchodu přijde ještě mimořádná platba, která může dosahovat dokonce až výše jednoho měsíčního hrubého důchodu. Jak vyplývá z informací rakouské důchodové pojišťovny Pensionsversicherung, tyto dvě mimořádné platby jsou součástí zavedeného systému.