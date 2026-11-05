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Smutný příběh kosmonauta Krikaljova: Rusové ho zapomněli ve vesmíru. Dlouhé měsíce volal o pomoc

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Měla to být rutinní mise. Pobyt Sergeje Krikaljova na orbitální stanici se ale nečekaně protáhl o několik měsíců. Sovětský kosmonaut si tak připsal rekord, o který vůbec neusiloval.
Smutný příběh kosmonauta Krikaljova: Rusové ho zapomněli ve vesmíru. Dlouhé měsíce volal o pomoc

Smutný příběh kosmonauta Krikaljova: Rusové ho zapomněli ve vesmíru. Dlouhé měsíce volal o pomoc

Zdroj: NASAUsers FEXX, Jaques on de.wikipedia – NASA, Volné dílo, Creative Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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