Spořiče obrazovky na počítači stále existují, i když už je nikdo nepoužívá. Důvod, proč je nevyhodili, vás překvapí

Kdo si dnes otevře nastavení Windows 11 a prokliká se až k nastavení zamykací obrazovky, najde tam funkci, která působí jako pozůstatek z devadesátých let: spořič obrazovky. Bubliny, stužky nebo trojrozměrný text. Totéž najdeme i na Macu, jen v mnohem modernějším provedení. Původní smysl spořičů, tedy ochrana CRT monitorů před vypalováním fosforu, přitom dávno pominul. Moderní LCD panely totiž tímto problémem v klasickém smyslu netrpí. Proč tedy výrobci tuto funkci jednoduše neodstranili? Odpověď má dvě části. Microsoft spořiče zachovává, protože jejich údržba představuje zanedbatelnou zátěž. Apple z nich naopak udělal výrazný designový prvek. Ani jeden výrobce je tedy nevyřadil, každý k tomu má ale jiný důvod.
Jak spořiče zachraňovaly obrazovky, které už neexistují
Staré CRT monitory fungovaly tak, že elektronové paprsky opakovaně dopadaly na fosforovou vrstvu na vnitřní straně obrazovky a rozsvěcovaly jednotlivé body. Pokud se na stejném místě po dlouhou dobu zobrazoval neměnný prvek, například lišta nabídky nebo logo, mohlo v dané oblasti docházet k rychlejšímu opotřebení fosforu. Výsledkem byl trvalý otisk původního obrazu na obrazovce. Spořič obrazovky tento problém pomáhal omezit: místo statického obrazu zobrazoval pohyblivou animaci, která měnila obsah jednotlivých částí obrazovky.
Jenže CRT monitory z kanceláří i domácností prakticky zmizely. LCD displeje vytvářejí obraz pomocí tekutých krystalů a podsvícení, nikoli excitací fosforové vrstvy elektronovým paprskem. Klasické vypalování, typické pro CRT, u nich proto nehrozí. Jak uvádí i dokumentace Microsoftu k Win32, původním důvodem existence spořičů byla právě ochrana před vypalováním fosforu. U naprosté většiny dnešních displejů už tento důvod neplatí.
Proč je Microsoft nesmazal: 1,4 MB, které nestojí za řeč
Tady přichází překvapení. Celá sada klasických 3D spořičů ve Windows 11 (3D Text, Bubbles, Mystify a Ribbons) zabírá na disku v 64bitové verzi pouhých 1 400 KB. U varianty ARM64 je to ještě méně, konkrétně 1 173 KB. Vyplývá to z dokumentace Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Jde o známé spořiče, které Microsoft nabízí už řadu let.
Odstranění funkce, která zabírá přibližně tolik místa jako menší fotografie, by Microsoftu přineslo jen zanedbatelný užitek. Výrazně by se nesnížila spotřeba výkonu ani by se systém nijak zásadně nezjednodušil. Naopak by se mohli ozvat uživatelé, kteří jsou na tuto možnost zvyklí a nechtějí o ni přijít. Spořiče navíc stále plní dvě další role:
- Personalizace – Microsoft sám uvádí, že spořiče zůstávají oblíbeným způsobem, jak si přizpůsobit vzhled počítače.
- Bezpečnost – po návratu k počítači může spořič vyžadovat přihlášení, a tím pomáhat chránit otevřenou uživatelskou relaci před neoprávněným přístupem.
Zároveň ale Microsoft ve svých doporučeních pro úsporu energie přímo radí: „Vypněte spořič obrazovky.“ Důvod je jednoduchý: automatické vypnutí displeje nebo přechod do režimu spánku obvykle šetří více energie než spuštěná animace. Microsoft tedy funkci zachovává, ale z hlediska úspory energie doporučuje dát přednost jinému řešení. Je to typický příklad toho, jak může starší funkce v systému zůstat, i když už není pro většinu uživatelů nezbytná.
Apple šel opačným směrem: spořič jako vizitka systému
Zatímco Microsoft klasické spořiče zachovává především jako nenáročnou součást systému, Apple z nich v macOS Sonoma udělal výrazný designový prvek. Letecké záběry měst, zpomalené záběry přírody a tematické kolekce videí patřily k hlavním novinkám této verze systému. Apple je představil jako součást personalizace systému. Spořič na Macu navíc může plynule přejít do tapety plochy, když se uživatel vrátí k počítači. Nejde tedy jen o pozůstatek starší technologie, ale také o způsob, jak dát systému osobitý vzhled.
V českém průvodci macOS najdete různé možnosti spořičů, včetně leteckých záběrů, náhodného výběru a vlastních fotografií. Apple tuto funkci dál rozvíjí, což naznačuje, že ji považuje za užitečnou součást uživatelského prostředí. Tvrzení, že spořiče dnes nikdo nepoužívá, je proto přehnané. Přesnější je říct, že mnoho uživatelů jejich nastavení nikdy vědomě neotevře, zatímco oba výrobci je nadále podporují a Apple jim dokonce věnuje značnou pozornost.
A co OLED? Starý problém v novém kabátě
S nástupem OLED displejů v noteboocích, televizorech a monitorech se otázka vypalování částečně vrací. Nejde však o stejný mechanismus jako u CRT monitorů. OLED panely nepoužívají fosforovou vrstvu buzenou elektronovým paprskem, ale organické světelné diody, které se postupně opotřebovávají. Pokud některé pixely dlouhodobě zobrazují stejný obsah při vysokém jasu, mohou stárnout rychleji než okolní pixely. Výsledkem může být nerovnoměrné opotřebení a trvalé stopy po statických prvcích obrazu.
Výrobci proto používají různé ochranné mechanismy, které mají riziko vypalování omezit. Spořič obrazovky může pomoci tím, že zabrání dlouhodobému zobrazování stejného statického obsahu, není však jediným ani univerzálním řešením. U běžných LCD panelů nemá kvůli ochraně před vypalováním prakticky význam, zatímco u OLED může být jedním z užitečných preventivních opatření.
Kde spořič najdete a jestli ho má smysl zapínat
Pokud si chcete funkci vyzkoušet, najdete ji zde:
- Windows 11: Nastavení → Přizpůsobení → Zamykací obrazovka → Spořič obrazovky
- macOS: Nastavení systému → Tapeta → Spořič obrazovky. Nastavení zamykací obrazovky je samostatné.
Pro většinu lidí je ale praktičtější nastavit automatické vypnutí displeje nebo přechod počítače do režimu spánku. Tyto možnosti šetří energii a zároveň omezují dobu, po kterou displej zbytečně svítí. Spořič dnes dává smysl především jako estetický prvek, pro zobrazování fotografií nebo jako součást zabezpečení počítače, pokud je správně nastavené vyžadování přihlášení.
Spořiče obrazovky v roce 2026 přežívají především díky tomu, že jejich údržba je levná a stále mají své využití. U Microsoftu jde o nenáročnou součást systému, jejíž odstranění by přineslo jen malý užitek. Apple naopak spořiče aktivně rozvíjí jako součást vizuální identity macOS. Oba přístupy dávají smysl, každý ale z jiného důvodu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda