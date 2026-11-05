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Policie nahlásila 384 možných přestupků s drony. Úřad potvrzuje, že padají sankce

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Dennívýzva
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V Česku je přes 105 tisíc platných registrací provozovatelů dronů. Úřad pro civilní letectví nyní zveřejnil také počet oznámení od policie. Do konce září jich evidoval 384 a upozornil, že za porušování pravidel už ukládá sankce.
Policie nahlásila 384 možných přestupků s drony. Úřad potvrzuje, že padají sankce

Policie nahlásila 384 možných přestupků s drony. Úřad potvrzuje, že padají sankce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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