Policie nahlásila 384 možných přestupků s drony. Úřad potvrzuje, že padají sankce

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Létání s drony se v České republice těší značnému zájmu, ale ne všichni piloti dodržují stanovená pravidla. Úřad pro civilní letectví (ÚCL) zveřejnil 3. listopadu 2026 aktuální údaje, které ukazují rozsah registrovaného provozu i problémy, jimiž se úřad musí zabývat. V tuzemsku eviduje více než 105 tisíc platných registrací provozovatelů bezpilotních systémů. Jen do konce letošního září zároveň obdržel od Policie ČR celkem 384 oznámení o přestupcích souvisejících s nelegálním nebo nebezpečným létáním.
Nejde přitom pouze o případy, které by skončily domluvou. ÚCL potvrdil, že přestupky řeší a sankce skutečně ukládá. Současně ale uvedl, že zatím nemusel odebrat žádné oprávnění. Konkrétní výši udělených pokut ani počet pravomocně uzavřených řízení ve svém sdělení neupřesnil.
Důležité je také rozlišovat mezi oznámením od policie a prokázaným přestupkem. Uvedených 384 případů představuje počet oznámení, nikoliv automaticky počet pravomocně potrestaných pilotů. Z těchto údajů proto nelze určit ani to, kolik procent provozovatelů pravidla skutečně porušuje.
Přes 105 tisíc registrací neznamená stejný počet dronů
Statistika ÚCL zároveň ukazuje, jak rozsáhlou komunitu provozovatelé bezpilotních letadel v České republice představují. Číslo přesahující 105 tisíc se ovšem vztahuje k platným registracím provozovatelů, nikoliv k počtu jednotlivých dronů.
Jeden registrovaný provozovatel může totiž používat více strojů. Registrace se vztahuje k jeho osobě nebo organizaci, nikoliv samostatně ke každému běžnému dronu. Stejně tak samotný počet registrací neprozrazuje, kolik lidí létá pravidelně a kolik vytáhne svůj dron pouze několikrát ročně.
S rostoucím využíváním bezpilotních technologií se ale zvyšují nároky na bezpečné sdílení vzdušného prostoru. Ten není vyhrazen pouze dronům. Piloti musí počítat také s provozem vrtulníků, sportovních letadel a dalších strojů, jejichž pohyb nemusí být ze země vždy patrný.
Úřad připomíná, že cílem kontrol není bezhlavé trestání. Podstatné je předcházet situacím, které mohou ohrozit lidi na zemi nebo ostatní účastníky leteckého provozu. I relativně malý dron totiž představuje riziko, pokud se dostane na nevhodné místo nebo do konfliktu s jiným letadlem.
Na co si dát pozor před každým startem
Jedním ze základních požadavků je registrace provozovatele. Tu potřebuje například člověk používající běžný dron vybavený kamerou, a to i tehdy, pokud stroj váží méně než 250 gramů. Výjimku představují některé hračky splňující příslušné evropské požadavky.
Registraci provozovatele ovšem nelze zaměňovat se zkouškou pilota. U běžných dronů třídy C0 s hmotností pod 250 gramů není pro provoz v otevřené kategorii vyžadován online test A1/A3. Pilot se však musí seznámit s návodem a dodržovat provozní pravidla. U dalších tříd dronů se požadavky na způsobilost liší. Samotná přítomnost kamery tedy automaticky neznamená povinnost absolvovat pilotní zkoušku.
Dalším zásadním bodem je výběr místa letu. V otevřené kategorii platí standardní maximální výška 120 metrů od nejbližšího bodu zemského povrchu, pokud konkrétní pravidla nestanoví jinak. Piloti musí rovněž respektovat omezení přeletů osob, požadavky na bezpečnou vzdálenost i pravidla jednotlivých podkategorií provozu.
Zvláštní pozornost si zaslouží okolí letišť, hustě osídlené oblasti a místa s omezeným provozem. Neznamená to, že by každý let nad zástavbou byl automaticky zakázaný. Rozhoduje konkrétní zeměpisná zóna, kategorie dronu a podmínky daného letu.
Právě proto ÚCL doporučuje před každým startem otevřít oficiální aplikaci DroneMap. Ta od září 2025 nahradila starší DronView a zobrazuje závazně vymezené zeměpisné zóny, v nichž může být létání zakázáno nebo podmíněno splněním dalších požadavků.
Ani registrace provozovatele nebo složená zkouška přitom automaticky neopravňují pilota létat na libovolném místě. Pokud konkrétní oblast vyžaduje další souhlas nebo splnění zvláštních podmínek, musí si je zajistit ještě před vzletem.
Zveřejněných 384 policejních oznámení je proto především připomínkou, že pravidla pro provoz dronů nejsou pouhou formalitou. ÚCL výslovně potvrdil, že za jejich porušení ukládá sankce. Přitom právě kontrola aktuálních omezení, znalost podmínek provozu vlastního stroje a zodpovědná příprava mohou řadě problémových situací předejít.
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