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Záhadná nehoda zastavila vlaky na rušném koridoru. Policie zjišťuje, co se stalo

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Dennívýzva
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Původně přišlo hlášení o střetu auta a rychlíku na přejezdu v Pňovanech na severním Plzeňsku. Dopravce okamžitě zastavil provoz na trati z Plzně směrem na Cheb. Na místo ihned zamířili hasiči a policisté. Brzy se ale objevil menší zádrhel. Nikde nebylo žádné auto a na vlaku nebyl ani škrábanec.
Záhadná nehoda zastavila vlaky na rušném koridoru. Policie zjišťuje, co se stalo

Záhadná nehoda zastavila vlaky na rušném koridoru. Policie zjišťuje, co se stalo

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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