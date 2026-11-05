Cortes Acosta si věří před hlavním zápasem UFC a Walkera nepovažuje za hrozbu. Má bradu jako zvonek, stačí zazvonit

Na media day došlo na soupeřovu bradu
Waldo Cortes Acosta, dominikánský bojovník v těžké váze (do 120 kg) s bilancí 17-4, z toho 10-4 v UFC, mluvil s novináři 4. listopadu 2026 v Las Vegas. Jeho výroky zveřejnila MMA Junkie.
„Myslím, že se teď v těžké váze snaží být lepší, protože v polotěžké nedokázal vůbec nic,“ řekl o Walkerovi. A pokračoval: „V polotěžké váze neměl moc zakončení, protože ho každý knockoutoval. Nemá bradu. Je jako zvonek; je snadné do něj trefit.“
O sobě mluvil opačně. „Teď vím, jaká je moje brada, je jako kov, a moje rány: když se pohnu na nohou, půjdeš spát,“ prohlásil. K tomu dodal, že soupeře nepotřebuje oťukávat.
Johnny Walker, brazilský bojovník s bilancí 23-10, v UFC 9-7, přešel do těžké váhy z polotěžké (do 93 kg). UFC Fight Night 293 je netitulová karta, oba muži tedy jdou o postavení v žebříčku, ne o pás.
Jenže když redakce MMAmag otevřela bilance obou mužů, ukázalo se, že na jednu polovinu té hlášky čísla sedí a na druhou ne.
Čísla v databázi mluví o obou bradách jinak
Trash talk je jedna věc, záznamy druhá. Z profilu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Cortes Acosta prohrál čtyřikrát a pokaždé na rozhodnutí rozhodčích: s Marcosem Rogériem de Limou v roce 2023, se Sergejem Pavlovičem v roce 2025 a s Alexandrem Volkovem a Curtisem Blaydesem v roce 2026. Knockout ani submisi v kolonce porážek nemá.
U Walkera to vypadá jinak. V UFC prohrál po úderech s Coreym Andersonem v roce 2019, s Jamahalem Hillem v roce 2022 a s Magomedem Ankalajevem a Volkanem Oezdemirem v roce 2024. Jenže do těžké váhy vstoupil tím, že v 1. kole v čase 3:35 knockoutoval kolenem Micka Parkina na turnaji UFC 332 dne 3. října 2026. Rozestup mezi tím večerem a zápasem s Cortesem Acostou 7. listopadu 2026 redakce MMAmag spočítala na 35 dní.
- Cortes Acosta: 4 porážky v kariéře, všechny na rozhodnutí rozhodčích
- Walker: 4 porážky po úderech v UFC (Anderson, Hill, Ankalajev, Oezdemir)
- Mezi knockoutem Parkina a hlavním zápasem: 35 dní
Walker sám přitom před zápasem přiznal, že takhle rychlou jízdu těžkou váhou vůbec neplánoval.
Brazilec měl jiný plán, než jaký dostal
„Myslel jsem, že budu v divizi dělat malé kroky a půjdu pomalu. Že uvidím, jak se v těžké váze cítím. To byl můj plán. Bůh měl jiné plány než já,“ řekl Walker v rozhovoru, který 5. listopadu 2026 zveřejnil Sherdog.
O pět týdnů dřív mluvil sebevědoměji. Hned po knockoutu Parkina 3. října 2026 řekl serveru MMA Fighting: „Teď mám váhu. Jsem nabitý a můžu dělat věci. Nemyslím si, že je v těžké váze někdo, kdo umí bojovat jako já.“ Dvě vyjádření, dva různé tóny, pětitýdenní odstup.
Důvod rychlého povýšení leží v tiskové zprávě UFC z 30. října 2026: původní hlavní zápas Seana Bradyho s Gabrielem Bonfimem padl kvůli Bradyho zranění a kartu dostala dvojice Cortes Acosta a Walker. Dominikánec navíc přichází po dvou porážkách na body, naposledy vyhrál 24. ledna 2026 technickým knockoutem nad Derrickem Lewisem. Walker o něm podle MMA Junkie mluvil jako o velmi kvalitním bojovníkovi s dobrým boxem a rychlýma rukama. Kdy a kde si to spolu vyříkají, je dané na den a hodinu.
V noci na 8. listopadu se ukáže, kdo měl pravdu
Podle oficiální stránky turnaje se UFC Fight Night: Cortes Acosta proti Walkerovi koná 7. listopadu 2026 v hale UFC Apex v Las Vegas a zápas je veden jako souboj těžkých vah v čele hlavní karty, nikoli jako titulový. Hlavní karta začne ve 20:00 východoamerického času, tedy v noci na neděli 8. listopadu 2026 ve 2:00 SEČ. V USA turnaj vysílá Paramount+.
Zvonek, nebo kov. Jedna z těch dvou vět bude po hlavním zápase znít jejímu autorovi hodně nepříjemně a žádná databáze dopředu neřekne, která.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek