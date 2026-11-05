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V brněnské bytové kauze padly první tresty. Za úplatky si dva lidé odnesli podmínku

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Městský soud v Brně dnes v případu údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno-střed uložil dvěma lidem mimo jiné podmíněné tresty. Schválil jim dohody o vině a trestu, které dříve uzavřeli se státním zástupcem. Rozsudek je pravomocný.
V brněnské bytové kauze padly první tresty. Za úplatky si dva lidé odnesli podmínku

V brněnské bytové kauze padly první tresty. Za úplatky si dva lidé odnesli podmínku

Zdroj: Markéta Katrin Špoková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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