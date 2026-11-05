Jak co nejrychleji odmrazit mrazák? I silná vrstva ledu se pomocí alobalu odlepí během chvíle

Jak rychle odmrazit mrazák? Zledovatělé krusty ledu se dají odstranit během chvíle pomocí alobalu. Stačí postupovat jednoduchým způsobem a zanedlouho bude mrazák opět fungovat bez zbytečného proudu navíc.
Proč je pravidelné odmrazení mrazáku důležité?
Mrazák s vrstvou ledu na stěnách spotřebovává mnohem více energie než ten, který je pravidelně odmrazovaný. Navíc jeho čištění zabere celé hodiny. Naštěstí existuje trik, díky kterému stačí jen pár minut a mrazák bude opět krásně čistý.
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Jak rychle odmrazit mrazák s vrstvou ledu na stěnách?
Na silně namraženém mrazáku bývají nejhorší dvě věci: dlouhé čekání, než ledová krusta povolí a následné čištění.
Až budete mrazák rozmrazovat příště, jděte na to trikem profesionálních kuchařek, které se o mrazáky v kuchyních starají pravidelně. Stačí místo špachtlí a nožů použít obyčejný alobal. Tato blyštivá kuchyňská fólie dokáže s odmrazením i silné vrstvy ledu hotové zázraky.
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Odmrazení mrazáku pomocí alobalu
Trik s alobalem je velmi rozšířený především v profesionálních kuchyních, kde mrazáky na námrazu trpí vlivem častého používání nejvíce. Celý trik spočívá v tom, že hliník dokonale vede teplo a nasměruje ho tam, kde jej v konkrétní chvíli potřebujeme nejvíce.
Stačí namrzlé stěny mrazáku potáhnout alobalem a použít teplou vodu. Led za chvíli povolí a začne odpadávat v celistvých kusech. Díky tomu nemusíte riskovat poškození stěn mrazáku za asistence ostrých nožů a také si ušetříte hodinu čekání na to, až led odteče na podlahu.
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Jak odmrazit mrazák krok za krokem
- Dříve než se pustíte do odmrazování, spotřebič vypněte ze zásuvky.
- Vyjměte veškerý jeho obsah.
- Na stěny mrazáku můžete začít přikládat alobal. Fólii přitlačte tak, aby co nejlépe kopírovala zmrzlý povrch ledu. Snažte se eliminovat veškeré vzduchové kapsy.
- Do mrazáku (na podložku odolnou vůči teplu) postavte hrnec s vařící vodou a zavřete dvířka.
- Horká pára v prostoru začne brzy působit na hliník, který začne teplo předávat na led a ten se ihned začne narušovat. Plastům se nic nestane, protože alobal šíří teplo rovnoměrně všemi směry.
Ve chvíli, kdy namrzlá krusta ledu povolí, odstraňte ji. Mrazák poté vydezinfikujte pomocí vody a octa v poměru 1:1 a vytřete dosucha.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Mrazák se snažte odmrazovat pravidelně, aby se na něm netvořila silná vrstva námrazy. Ta může zvyšovat spotřebu elektřiny. Při odmrazování vždy spotřebič vypněte a řiďte se pokyny výrobce. Při čištění nepoužívejte ostré předměty ani vroucí vodu.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: prozeny, iReceptar | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz