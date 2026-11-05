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Jak co nejrychleji odmrazit mrazák? I silná vrstva ledu se pomocí alobalu odlepí během chvíle

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Dennívýzva
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Jak rychle odmrazit mrazák? Zledovatělé krusty ledu se dají odstranit během chvíle pomocí alobalu. Stačí postupovat jednoduchým způsobem a zanedlouho bude mrazák opět fungovat bez…
Jak co nejrychleji odmrazit mrazák - I silná vrstva ledu se pomocí alobalu odlepí během chvíle

Jak co nejrychleji odmrazit mrazák - I silná vrstva ledu se pomocí alobalu odlepí během chvíle

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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