Než Mac prodáte nebo darujete, smažte z něj úplně všechno. Postup se liší podle roku výroby, ale zvládne to každý

Smazat z Macu úplně všechno znamená odstranit uživatelská data, nastavení, nainstalované aplikace i uživatelské účty a zároveň zařízení odpojit od vašeho Apple ID, vypnout funkci Najít a deaktivovat Zámek aktivace. Nový majitel tak dostane Mac, který se spustí na uvítací obrazovce „Hello“ a bude připravený k prvnímu nastavení. Správný postup se ale liší podle konkrétního modelu. Rok výroby je pouze orientační vodítko, rozhodující je především použitý čip a verze macOS. Novější Macy s čipem Apple Silicon nebo s bezpečnostním čipem Apple T2 a systémem macOS Monterey 12 či novějším nabízejí jednoduchého průvodce přímo v nastavení. Starší modely bez těchto čipů vyžadují ruční postup přes Zotavení macOS a Diskovou utilitu. Obě varianty lze zvládnout svépomocí, bez návštěvy servisu a bez zadávání příkazů v Terminálu.
Nejdřív zjistěte, co máte pod víkem
Než se pustíte do mazání, potřebujete znát odpovědi na tři otázky: jaký přesný model Macu máte, jaký čip používá a jakou verzi macOS máte nainstalovanou. Všechno zjistíte během minuty.
Klikněte na nabídku Apple v levém horním rohu obrazovky a vyberte O tomto Macu. Zobrazí se název modelu, rok výroby a také položka Čip nebo Procesor. Pokud vidíte například „Apple M1“, „Apple M2“ nebo jiný čip řady M, máte Mac s Apple Silicon a můžete využít jednodušší postup. Pokud se zobrazuje procesor Intel, ještě to neznamená, že budete muset všechno mazat ručně. Ověřte, zda váš model patří mezi počítače Mac s čipem Apple T2 Security. Tento čip mají například vybrané modely MacBooku Pro a MacBooku Air z let 2018 až 2020, iMac Pro, iMac 27″ z roku 2020, Mac mini z roku 2018 a Mac Pro z roku 2019. Ostatní modely Maců s procesorem Intel jej nemají.
Nakonec zkontrolujte verzi systému. Najdete ji ve stejném okně O tomto Macu. Pro použití funkce Smazat data a nastavení potřebujete macOS Monterey 12 nebo novější. Pokud máte starší verzi systému, ale váš hardware tuto funkci podporuje, můžete před prodejem zvážit aktualizaci macOS.
Jednoduchá cesta: Smazat data a nastavení
Tuto variantu ocení každý, kdo chce Mac připravit k prodeji co nejjednodušeji. Funguje na počítačích s Apple Silicon i na modelech s procesorem Intel a bezpečnostním čipem T2, pokud používají macOS Monterey 12 nebo novější.
- Otevřete Nastavení systému → Obecné → Přenést nebo resetovat.
- Klikněte na Smazat data a nastavení.
- Systém vás provede průvodcem, požádá o heslo správce a zobrazí přehled toho, co bude odstraněno.
- Potvrďte akci a postupujte podle pokynů na obrazovce. Mac vás odhlásí ze služeb Apple, vypne funkci Najít a deaktivuje Zámek aktivace. Následně smaže uživatelská data a nastavení a restartuje se do úvodního nastavení.
Celý proces obvykle zabere jen několik minut, i když přesná doba závisí na konkrétním zařízení. macOS zůstane nainstalovaný, takže nový majitel může rovnou začít s vlastním nastavením. Vaše uživatelská data, účty ani propojení s Apple ID na zařízení nezůstanou.
V macOS Monterey 12 se tato funkce nachází v Předvolbách systému. Otevřete je a v horní liště nabídky vyhledejte volbu Smazat data a nastavení.
Ruční cesta pro starší Macy bez T2
Máte Mac s procesorem Intel bez bezpečnostního čipu T2, například MacBook Air z roku 2017 nebo některý starší iMac? Funkci Smazat data a nastavení v systému nenajdete. Postup je o něco delší, ale stále ho zvládnete sami.
Před mazáním:
- Odhlaste se z iCloudu. V Nastavení systému klikněte na své jméno a zvolte možnost odhlášení. Pokud se systém zeptá, zda chcete na Macu ponechat kopie dat z iCloudu, před prodejem je můžete odstranit, pokud už máte vše bezpečně zálohované.
- Odhlaste se z iMessage. Otevřete aplikaci Zprávy, přejděte do Nastavení → iMessage a zvolte odhlášení.
- U Maců s procesorem Intel Apple doporučuje před mazáním resetovat NVRAM. Při zapnutí počítače podržte klávesy Option + Command + P + R přibližně 20 sekund.
Samotné mazání:
- Spusťte Mac do Zotavení macOS. Na Macu s procesorem Intel podržte při zapnutí klávesy Command + R. Pokud máte Mac s Apple Silicon a chcete použít Zotavení z jiného důvodu, podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti spuštění.
- V okně Zotavení macOS otevřete Diskovou utilitu.
- Vyberte interní disk, obvykle označený jako „Macintosh HD“, a klikněte na Smazat. Zvolte vhodný formát disku, zpravidla APFS u novějších systémů, a potvrďte akci. Pokud se zobrazí více svazků nebo kontejnerů, postupujte podle pokynů Applu pro konkrétní model a verzi macOS.
- Zavřete Diskovou utilitu a vyberte možnost Přeinstalovat macOS. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
- Po restartu se objeví Průvodce nastavením. Nepokračujte v nastavení. Stiskněte Command + Q a Mac vypněte.
Tím je počítač připravený pro nového majitele, který si jej bude moci nastavit od začátku.
Záloha: než smažete, uložte si svá data
Zní to samozřejmě, ale v praxi na zálohu lidé často zapomínají. Jakmile Mac vymažete, běžná obnova dat už nemusí být možná. Moderní Macy používají šifrování úložiště a při bezpečném mazání se odstraní také klíče potřebné k přístupu k původním datům.
Nejspolehlivější možností je vytvořit před prodejem zálohu pomocí Time Machine na externí disk. Time Machine zálohuje dokumenty, fotografie, aplikace a další soubory a umožňuje je později přenést do nového Macu. iCloud Drive se hodí pro synchronizaci dokumentů mezi zařízeními, ale nenahrazuje kompletní zálohu celého počítače. Fotografie synchronizované přes iCloud Fotky a soubory uložené na iCloud Drive zůstanou v cloudu i po smazání Macu. Data, která jste ale nikam nezálohovali ani nenahráli do cloudu, mohou být po vymazání nenávratně ztracena.
Praktická rada: zálohu přes Time Machine spusťte s dostatečným předstihem, třeba den před plánovaným prodejem. Podle množství dat a rychlosti připojení může zálohování trvat několik hodin.
Jak poznáte, že je Mac opravdu čistý
Po dokončení správného postupu by se na displeji měla objevit úvodní obrazovka „Hello“ s možností výběru jazyka a regionu. Neměla by se zobrazovat vaše plocha, uživatelské soubory ani přihlášený účet. To je obvyklý signál, že je Mac připravený k novému nastavení.
V tu chvíli počítač vypněte a předejte ho novému majiteli. Apple doporučuje v Průvodci nastavením nepokračovat, aby si nový uživatel mohl zařízení nakonfigurovat od začátku a přihlásit se vlastním účtem.
Celý proces od zjištění modelu po vypnutí vymazaného Macu může u novějšího zařízení zabrat přibližně čtvrt hodiny. U starších modelů počítejte s delší dobou, zejména kvůli přeinstalaci systému, která může trvat desítky minut i déle. Návštěva servisu ani speciální software obvykle nejsou potřeba. Stačí zvolit správný postup podle toho, jaký Mac máte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda