Como ponížilo Lens 9:1 a přepsalo historii Ligy mistrů. Fàbregas po zápase řešil jediný inkasovaný gól

Ve středu 4. listopadu 2026 se ve 4. kole ligové fáze Ligy mistrů zrodil výsledek, který se bude objevovat ve statistických přehledech ještě dlouho. Como 1907, nováček soutěže, nastřílelo na hřišti Lens devět branek. Žádný tým předtím v Lize mistrů venku devětkrát neskóroval. Osmigólovým rozdílem se Italové zařadili po bok Liverpoolu a Realu Madrid, kteří kdysi vyhráli 8:0. Trenér Cesc Fàbregas ale po utkání nemluvil o rekordu. Mluvil o pokoře, o tom, že nikdo nesmí „dělat ze sebe fenomény“, a o tom, co ho rozzlobilo: jediný gól, který jeho tým dostal. Podle nás právě v tomhle kontrastu leží klíč k tomu, proč Como přestává být jen sympatickým příběhem od jezera.
Večer, kdy padlo všechno
Zápas se zlomil dřív, než se domácí stačili usadit. V 7. minutě se po rohovém kopu a sraženém míči od Perroneho prosadil řecký útočník Anastasios Douvikas. Ve 32. minutě přidal druhý gól a ve 40. minutě zvýšil Nico Paz na 3:0. Argentinský záložník pak ukázal tričko s připomínkou Jesúse de Miguela, útočníka Tenerife, který dva dny předtím zemřel po srdeční zástavě způsobené střetem s brankářem Andorry. Paz se v Santa Cruz de Tenerife narodil, klubu fandí a jeho otec Pablo za Tenerife hrál. Pro Sky Sport řekl, že gestem chtěl poslat sílu de Miguelově rodině.
Po přestávce se zápas proměnil v exhibici. Podle zápisu Coma padaly góly takhle:
- 7., 32., 57.: Anastasios Douvikas
- 40.: Nico Paz
- 47.: Lucas Da Cunha
- 54.: Marc-Oliver Kempf
- 62.: Mattia Liberali
- 67.: Ruben Aguilar (Lens)
- 69.: Martin Baturina
- 90.+1: Matteo Papaccioli
UEFA a TNT Sports časují Aguilarův gól o minutu či dvě dřív. Poslední branku obstaral osmnáctiletý odchovanec Papaccioli, který v Lens debutoval v evropských pohárech.
Čísla potvrzují, že nešlo o šťastnou souhru odrazů. Como mělo podle TNT dvanáct střel na branku, Lens tři. Hosté odehráli 647 přihrávek proti 460 a míč drželi 55 % času. Držení míče tedy nijak drtivé nebylo. Lišilo se především to, co s ním který tým dokázal udělat.
Rekord, který UEFA přepisovala přes noc
UEFA druhý den aktualizovala přehled nejvyšších výher Ligy mistrů. Na samém vrcholu jsou teď tři zápasy:
|Zápas
|Skóre
|Datum
|Rozdíl
|Lens – Como
|1:9
|4. 11. 2026
|+8
|Liverpool – Beşiktaş
|8:0
|6. 11. 2007
|+8
|Real Madrid – Malmö
|8:0
|8. 12. 2015
|+8
Liverpool i Real slavili doma. Como to dokázalo venku, a to z něj dělá autora nejvyšší venkovní výhry v historii soutěže. Devět gólů v jednom zápase Ligy mistrů předtím dal jen Bayern Mnichov, který v roce 2024 porazil Dinamo Záhřeb 9:2. Rozdílu osmi branek ale Bavoři nedosáhli.
Italský SportMediaset dohledal další podrobnosti. Como je prvním italským klubem, který v hlavních evropských soutěžích nastřílel v jednom utkání devět gólů. Po čtyřech kolech má na kontě 19 branek a Nico Paz se třemi góly a pěti asistencemi vede celou soutěž v počtu přímých podílů na brankách.
Fàbregas a jeden gól navíc
Pozápasová slova Fàbregase pro Sky Sport, která přepsal Corriere dello Sport, zněla spíš jako varování než jako oslava. „Šťastný večer“, ale „nohama na zemi“. Takhle se staví trenér, který ví, jak rychle se euforie mění v lehkomyslnost.
Rozzlobil ho Aguilarův gól. Fàbregas vysvětlil, že po trojím střídání tým v defenzivní fázi něco změnil, a právě to ho štvalo. Pikantní je, že povedený volej, jak ho popsala UEFA, vstřelil jeho bývalý spoluhráč z Monaka. Fàbregas se neubránil poznámce, že Aguilara nikdy předtím neviděl dát takový gól.
Řešit jedinou chybu za stavu 7:1 může působit jako přehnaná pedanterie. Podle nás je to ale přesný portrét Fàbregase jako trenéra, kterého zformovala hráčská kariéra: léta dirigoval hru ze středu hřiště a nesnáší, když se rozpadá ve chvíli, kdy na ní zdánlivě nezáleží. Douvikas to po zápase řekl jednodušeji: Como má hlad a Fàbregasova mentalita je útočit a hledat dynamickou hru.
Fàbregase si u nás mnozí pamatují z Arsenalu, kde v záloze roky hrál s Tomášem Rosickým. V sezoně 2006/07 nosil čtyřku, Rosický sedmičku. V roce 2009 Fàbregas Rosického nazval svým nejlepším přítelem v Arsenalu, s nímž tráví nejvíc času. Po dlouhém zranění ho tehdy přivítal jako „novou posilu“. Že z téhle školy kombinačního fotbalu vzešel trenér, jehož tým rozebírá soupeře přihrávkami, nikoho nepřekvapí.
Lens: věděli, co přijde, a stejně to nezvládli
Nejbolestivější na celé porážce je pro Lens to, že soupeře znal. Na předzápasové tiskové konferenci, kterou klub zveřejnil na svém webu, popsal trenér Yannick Cahuzac Como velmi přesně: jasný herní plán, výkonnost v držení míče, velká pohyblivost ve středu pole a schopnost využívat volné prostory. O den později se přesně tohle stalo, jen v rozměrech, které nikdo nečekal.
Po zápase Cahuzac pro Canal+, jak ho citoval web Foot Mercato, mluvil o „pocitu ponížení“. Tým byl podle něj přehrán ve všech oblastech a nejde jen o nedodržení plánu. Hráči se musí podívat do zrcadla. Na otázku po rezignaci odpověděl: „Špatně mě znáte, jestli si myslíte, že to vzdám.“
Záložník Michaël Cuisance přiznal, že „nejsou slova“, Lens podle něj na úroveň Ligy mistrů nedosáhl a hráči se musí fanouškům omluvit. Aguilar, autor jediného čestného gólu, mluvil o šoku, smutku a nutnosti pracovat třikrát víc. Okamžitou zkouškou bude nedělní ligový zápas s Marseille.
Je fér dodat, že Como narazilo na soupeře v hluboké krizi. Lens prohrál třetí zápas soutěže v řadě, po 0:2 se Sportingem a 0:3 s Bruggami. Je 33. s jedinou výhrou a skóre −12. Tou výhrou bylo 3:2 v Praze nad Slavií.
Z hezkého příběhu uchazečem
Lens byl slabý, ale samotným kolapsem soupeře se Como vysvětlit nedá. Do soutěže vstoupilo 10. září domácí výhrou 4:1 nad Lipskem, pak prohrálo 2:3 na hřišti Feyenoordu a následně porazilo 4:1 Manchester United. Výhra v Lens jen dovedla do extrému to, co tým předváděl od začátku. Tabulka ligové fáze po čtyřech kolech podle NBC Sports:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|1.
|PSG
|12
|+15
|2.
|Real Madrid
|12
|+6
|3.
|Arsenal
|10
|neuvedeno
|4.
|Como
|9
|+13 (19:6)
|33.
|Lens
|3
|−12
|34.
|Slavia Praha
|1
|−4
Barcelona, Aston Villa, Manchester City i Liverpool mají také devět bodů, ale horší skóre. Podle pravidel UEFA pro ročník 2026/27 jde prvních osm týmů přímo do osmifinále, 9. až 24. místo hraje play-off a zbytek končí. Como tedy stojí v zóně přímého postupu, jenže v bezpečí není. Na devíti bodech je namačkaná celá skupina evropské elity a závěr ligové fáze je pro Italy krutý: 20. ledna 2027 doma PSG, o týden později venku Barcelona. Proto Fàbregas po Lens zdůrazňoval, že body je potřeba sbírat teď. Klíčový bude podle nás domácí zápas s AEK Atény 24. listopadu, kde se rozhodne, jestli si Como vytvoří polštář před lednovým finišem.
Ještě předtím čeká tým v neděli 8. listopadu ligový zápas na hřišti Interu Milán.
Slavia je na opačném konci tabulky. Po porážkách s Lens, Sabahem a Arsenalem a remíze 2:2 na hřišti Fenerbahče má jediný bod a na PSV, které je 24., tedy na posledním místě zaručujícím play-off, ztrácí tři body.
Kontrast s cestou Coma je o to výraznější, že ještě v sezoně 2017/18 hrál klub po bankrotu čtvrtou ligu. V dubnu 2019 ho převzala společnost SENT Entertainment rodiny Hartonových, přinesla finanční stabilitu a následovaly postupy ze Serie D, ze Serie C v ročníku 2020/21 a v roce 2024 návrat do Serie A po více než dvou dekádách. Před debutem v Lize mistrů klub podle FourFourTwo přenechal VIP místa nejstarším fanouškům, narozeným v roce 1950 a dříve. Pamatují si zápasy v nižších soutěžích.
Tihle lidé teď vidí svůj klub v tabulce nad Barcelonou a Liverpoolem. A jejich trenér se po devíti vstřelených gólech zlobí kvůli jednomu inkasovanému.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner